Cofondatorul Google vrea să te plimbe cu o mașină zburătoare

Probabil foarte mulți dintre cei care au trăit în anii ’70-’80 s-au gândit că în anii 2000 vom aveam mașini zburătoare la fel ca în desenele animate sau ca în filmele science fiction. Suntem în 2018 și încă ne chinuim cu mașinile autonome de pe stradă.

Kitty Hawk, startup-ul misterior finanțat de Larry Page, cofondatorul Google, a demonstrat noile abilități ale mașinii zburătoare la care lucrează.

Compania a dezvăluit vehiculul anul trecut și de atunci inginerii au lucrat la îmbunătățirea acestuia, iar acum este gata pentru a fi testat de către publicul doritor.

Startup-ul susține că mașina este ușor de controlat și că aproape oricine poate zbura după ce trece de antrenamentul de o oră. Un reporter CNN a fost primul jurnalist care a fost lăsat să piloteze mașina zburătoare. Acesta a reușit să conducă vehiculul la o viteză de 10 km/h și la o distanță de trei metri deasupra apei. „Este la fel de ușor ca Minecraft”, crede Sebastian Thrun, CEO-ul Kitty Hawk.

Sebastian Thrun a lucrat la Google la proiectul mașinilor autonome și speră că mașinile zburătoare ca The Flyer ar putea să zboare chiar și cu o viteză de 160 km/h deasupra zonelor populate.

Vehiculul funcționează cu o baterie de tip litiu-polimer ce funcționează doar pentru 20 de minute înainte de a necesita încărcare. The Flyer are 10 motoare și două joystick-uri pentru control. „Joystick-ul este intuitiv de folosit, dar mașina nu este cea mai confortabilă în care am stat. Simți vibrațiile”, a declarat reporterul CNN.

Până în prezent, compania ar fi efectuat deja 1.500 de zboruri cu partenerii de business interesați de vehicul. Scopul startup-ului acum este ca The Flyer să ajungă pe mâinile consumatorilor, iar cei interesați să zboare se pot înscrie pe site-ul companiei.

„Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm este să primim acceptul popușației. Vor vrea oamenii să zboare astfel de vehicule, vor fi dispuși să trăiască alături de ele. De asta am deschis baza asta de antrenament”, a mai spus Sebastian Thrun.