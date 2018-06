Days Gone, un nou joc cu zombie, primește un trailer și dată de lansare

Sony s-a gândit să creeze ceva mai multă vâlvă înainte de E3 prin dezvăluirea unor noi informații despre jocurile pregătite pentru anul acesta, dar și pentru anul viitor.

Pe 6 iunie, Sony a anunțat lansarea unui joc de tetris de la creatorul jocurilor „Rez” și „Lumines”. Acesta se va numi Tetris Effect și va fi disponibil pe PlayStation 4, dar și pe PSVR (PlayStation Virtual Reality).

Totuși, mai interesant a fost anunțul de ieri, anume lansarea unui nou trailer pentru jocul cu zombie „Days Gone” și anunțarea datei de lansare a acestuia. Așadar, Sony a dezvăluit că jocul va ajunge în mâinile gamerilor pe 22 februarie 2019.

„Days Gone” este un joc open world a cărui acțiune se petrece în regiunea geografică Pacificul de Nord-Vest. Jucătorul va intra în pielea lui Deacon St. John, care se pare că a fost un infractor, iar acum încearcă să supraviețuiască în această lume devastată de zombie. Încă nu se știe care a fost factorul care a cauzat producerea acestui eveniment, dar consecințele sunt înspăimântătoare. În această lume, zombie se numesc „freakers” sunt extrem de violenți și foarte rapizi, asemănători creaturilor din filmul „World War Z”.

Sony spune că Days Gone pune accent pe poveste și este favorizată așa numită „calea de aur” prin care jucătorul urmărește firul poveștii până la final, în dauna mai multor misiuni secundare, tipic pentru jocurile de tip open-world. Totuși, zombie nu sunt singurul inamic din această lume, iar jucătorul va întâlni și animale sălbatice, dar și alți oameni ce preaslăvesc pe „freakers” și îi ucid pe oricine nu face asta.

Days Gone trebuia lansat cândva în acest an, dar apoi a fost anunțată amânarea acestuia până în martie 2019. Oricum ar fi, mai multe detalii vom afla la conferința de presă a Sony de la E3 pe 11 iunie. Compania japoneză este de așteptat să dezvăluie noutățile legate și de celălalte titluri din portofoliu: The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Spider-Man sau Death Stranding.

De asemenea, este de așteptat ca la E3 să fie prezentate mai multe jocuri de realitate virtuală destinate PSVR.