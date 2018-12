Sonda NASA care va ajunge la cel mai îndepărtat obiect din sistemul solar

La puțin timp după miezul nopții, pe 1 ianuarie, o sondă NASA va trece foarte rapid pe lângă cea mai îndepărtată rocă vizitată de vreun obiect terestru din sistemul solar.

Această întâlnire va dura mai puțin de câteva secunde. Dacă va avea succes, ne va învăța multe lucruri noi despre spațiu. Sonda care va trece pe lângă roca îndepărtată se numește New Horizons. Aceasta tot călătorește prin spațiu de 13 ani încoace. În 2015, New Horizons a fost primul obiect făcut de om care a vizitat Pluto.

Piatra îndepărtată se numește Ultima Thule și se află la 1,6 miliarde de kilometri distanță de Pluto și 6,4 miliarde de kilometri distanță de Pământ. Ultima Thule are cam aceeași mărime ca New York și orbitează în Centura Kuiper. Această centură se află dincolo de orbita planetei Neptun și este plină de milioane de obiecte mici și înghețate.

Obiectele care se regăsesc acolo ar fi extrem de primitive, de la începutul formării planetelor.

Cu toate astea, ele sunt atât de mici și de îndepărtate de Soare, încât temperaturile lor sunt doar cu 35 de grade Kelvin deasupra temperaturii zero absolut. La o asemenea temperatură, obiectele sunt practic înghețate – și rămân așa, neschimbate la suprafață sau în interior, vreme de miliarde de ani. „Nu am mai fost în niciun alt loc care să fi fost păstrat într-o stare profundă de îngheț pentru atât de mult timp”, a zis investigatorul principal al misiunii New Horizon, Alan Stern. „Nimic păstrat atât de perfect din timpul primelor zile ale Sistemului Solar”.

Trecerea pe lângă Ultima Thule va fi o provocare în sine, datorită dimensiunii mici și distanței mari față de Pământ a pietrei. „La fel ca cu Pluto, avem doar o șansă”, a zis Stern. „Nu avem o navă care să vină o săptămână mai târziu. Și pentru că este o treabă foarte complexă să faci un asemenea zbor, există literalmente sute de variabile care trebuie toate coregrafiate perfect”.