Sonda InSight a dus pe Marte un omagiu victimelor din clubul Colectiv

Sonda spațială InSight care a aterizat pe Marte, a dus cu sine și un omagiu celor patru soliști ai trupei Goodbye to Gravity, care au murit în incendiul din clubul Colectiv.

Numele lui Alex Pascu, Bogdan Lavinius, Vlad Ţenea şi Mihai Alexandru, alături de ale altor pământeni, au fost înscrise pe un microcip de la bordul sondei spațiale InSight, pentru a comemora amintirea trupei rock.

În timp ce niciun politician sau înalt prelat al BOR nu a adus vreodată un omagiu victimelor din clubul Colectiv, această sondă (deci, tot străinii) a făcut măcar un gest simbolic pentru a cinsti sufletele celor care s-au stins precum victimele arse pe rug din vechime ale Bisericii.

Cel care a avut această inițiativă este germanul Andreas Schönhofen, căruia i-au fost transmise mulțumiri pe pagina de Facebook a trupei Goodbye to Gravity.

”În memoria celor patru membri decedaţi ai trupei Goodbye to Gravity, am adăugat numele acestora în misiunea InSight către Marte […] unde vor rămâne pentru totdeauna. Arta și numele trupei sunt strâns legate de călătoriile în spaţiu şi astronautică. Acesta este motivul pentru care am ales acest mod de a onora aceşti patru oameni”, a scris germanul pe Facebook, înainte de lansarea misiunii NASA.

Înainte de lansare, NASA a oferit oportunitatea oamenilor din întreaga lume să se înscrie pentru un “permis de îmbarcare” la bordul sondei spațiale, ca să poată ajunge pe Marte măcar cu numele. În jur de 2,5 milioane de persoane și-au exprimat dorința de a le fi purtate numele pe Planeta Roșie.

Sonda spațială InSight a fost lansată pe 5 mai 2018 și a avut de parcurs 484.000.000 de kilometri pentru a ajunge pe Marte. Ca să străbată într-un timp atât de scurt o astfel de distanță astronomică, a călătorit uneori și cu viteza de 10.000 km/h. Misiunea sondei este de a analiza cauzele seismelor de pe această planetă, precum și amănunte despre structura sa internă, despre care, deocamdată, știm doar aspecte teoretice.