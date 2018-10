Cat S41, telefonul rezistent de care să nu-ți faci griji că se strică

Telefoanele de top sunt ca niște bijuterii, frumoase, elegante și de multe ori uităm că sunt niște unelte. Telefoanele rezistente sunt interesante pentru multă lume, mai ales pentru cei care lucrează în condiții dificile.

Profesioniștii în domeniul agricol, viticol și horticol își desfășoară activitățile atât pe teren, cât și în fabrici. Aceștia îndeplinesc în mod constant sarcini care pot pune telefoanele în pericol mai des decât de obicei. Afară, mergând dintr-un loc în altul, evaluând starea culturilor sau în timpul perioadelor de recoltare, este normal ca telefoanele să cadă sau să intre în contact cu lichide.

Pentru ei este important să aibă un telefon rezistent care să nu se strice dacă pică din buzunar sau dacă a fost udat. Pentru muncitori, telefoanele pot uneori să fie acoperite de pământ, expuse la posibilitatea de a fi călcate, accidentate de mașină sau scăpate în noroi.

În fabrică, impacturile apar de obicei pe ciment sau beton, uneori de la înălțimi considerabile. În timpul degustărilor spre exemplu, atunci când se verifică evoluția și starea fermentării vinului, telefoanele se pot uda (cu apă, vin) și nu mai funcționează.

Smartphone-ul Cat S41 este un astfel de telefon rezistent tentant pentru cei care nu stau la birou toată ziua. S41 este rezistent la apă și la praf (are certificare IP68), dar rezistă și la căzături pe ciment. A fost testat la căzături de la 1,8 metri pe cimet și telefonul a trecut testul cu brio. Nici cu ecranul nu ar trebui să-ți faci prea multe griji pentru că este protejat de Gorilla Glass 5.

Cat S41 rezistă la lovituri, praf, noroi, căzături si zgârieturi. În timpul perioadei de testare, telefonul a fost trecut prin diferite etape, atât în fabrică, cât și pe teren. A fost aruncat în noroi, pe ciment, acoperit cu vin și udat de ploaie sau cu furtunul din fabrică.

Pentru un telefon nu trebuie să fie doar rezistent, ci și funcțional, Cat S41 are un procesor MediaTek octa-core de 2,3 GHz și este acompaniat de 3 GB memorie RAM și de un spațiu de stocare de 32 GB, ce poate fi extins până la 2 TB cu un card MicroSD. Pentru ca un alt inconveninent îl reprezintă autonomia scăzută sau încărcarea prea des a dispozitivului, cei de la Cat au dotat S41 cu o baterie de 5000 mAh care-ți asigurp 38 de ore de funcționare continuă pe 3G.

Telefonul are un display de 5 inci FH, optimizat pentru utilizare outdoor, cu un touchscreen care poate fi folosit cu degetele umede sau cu mănuși. Telefonul are și o cameră principală de 13 MP cu LED flash și autofocus cu PDAF și o cameră frontală de 8 MP, iar ambele pot fi folosite sub apă.

Profesioniștii români din domeniul vinicol, cei care lucrează în viticultură, agricultură, zootehnie și horticultură și toți cei interesați să poată vedea și testa dispozitivele Cat la Indagra 2018, între 31 octombrie și 4 noiembrie, la Romexpo.

Telefonul Cat S41 are un preț recomandat de vânzare de 1799 lei și poate fi cumpărat online din magazinele specializate sau prin intermediul operatorilor de telefonie mobilă.