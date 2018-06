Singurul avion care a zburat pe 11 septembrie după atacurile teroriste

Imediat după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, toate zborurile comerciale au fost oprite, cu o singură excepție. Această excepție a reușit să salveze viața unui om.

La câteva ore după atacurile teroriste din New York și Washington, un bărbat care lucrase cu șerpii vreme de 40 de ani, Lawrence Van Sertima, a fost mușcat pentru prima oară de un șarpe. Șarpele cu pricina era un taipan, cunoscut drept cel mai veninos șarpe de pe glob. Veninul lui atacă sângele, mușchii, rinichii și inima. Taipanul l-a mușcat de deget, iar bărbatul a știut că ce urmează va fi un coșmar.

Din moment ce traficul aerian era oprit, el a fost transportat în 40 de minute cu o ambulanță către Spitalul Baptist din Miami. La câteva ore după mușcătură, bărbatul a început să sângereze prin ochi și gură.

Doctorii de la spital i-au administrat antivenin polivalent, o substanță menită să lupte împotriva mai multor tipuri de venin. Acest lucru l-a ajutat pe bărbat suficient cât să nu moară imediat, dar nu a fost suficient.

Pentru a rămâne în viață, avea nevoie de antivenin monovalent, făcut din venin de șarpe Taipan. Din păcate, acesta putea fi găsit doar în două locuri – în New York sau San Diego. Din moment ce în New York abia ce avusese loc atacul asupra Turnurilor Gemene, iar o permisiune de decolare din New York ar fi fost probabil imposibil de obținut, singura opțiune viabilă rămânea San Diego.

Adminstrația Federală de Aviație din Washington a oferit astfel permisiune unui zbor din San Diego, pentru a aduce antiveninul în Miami. Avionul a fost escortat de alte două avioane militare. Într-un final, medicamentul i-a putut fi administrat lui Van Sertima. Bărbatul s-a recuperat încet-încet și a reușit să supraviețuiască. Câteva zile mai târziu, a aflat și despre atacurile teroriste din Washington și New York.