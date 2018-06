Secretul efectelor speciale: cum funcționează ecranul verde

Dacă te-ai întrebat vreodată care este secretul efectelor speciale, pe lângă bugete fabuloase de post-producție, magia constă într-un ecran verde.

Din ce în ce mai multe studiouri de producție de la Hollywood au devenit un pic mai transparente în privința mijloacelor tehnice la care apelează pentru materializare unor efecte speciale care te lasă cu gura căscată.

La scurt timp după premiera ultimului Avengers, găseai deja pe YouTube un clip prin intermediul căruia înțelegeai mai bine cum a fost posibil conflictul dintre acele personaje fantastice și super eroii pământeni.

După fiecare episod din Game of Thrones, cei curioși au putut să vadă în detaliu modul în care un ecran verde s-a aflat în spatele multor scene care ți-au tăiat respirația în sezonul trecut.

Multe dintre SF-urile tale îndrăgite, indiferent dacă este vorba de unele care ajung la cinematograf sau pe Netflix, au devenit din ce în ce mai spectaculoase și fotorealiste în ultimii ani. Motivul din spate are legătură cu puterea semnificativă de procesare care este investită în realizarea unor decoruri fantastice fotorealiste și a unor personaje imaginare a căror animație facială este mai convingătoare ca niciodată.

În același timp însă, secretul efectelor speciale constă în continuare în utilizarea unui ecran verde.

Ce este ecranul verde de la baza efectelor speciale

Deși tehnologia utilizată în industria cinematografică a suferit schimbări majore în ultimele decenii, atât pe partea de captură, cât și de editare, efectele speciale au în spate o constantă.

Atât timp cât vrei să combini elemente reale precum actori obișnuiți cu decoruri fantastice sau caractere imaginare, este foarte probabil să fie implicat în ecuație un ecran de o culoare verde fluorescent.

În principiu, poate să fie vorba și de o altă culoare în afară de verde aprins, dar important este să fie una mai puțin obișnuită care ar fi improbabil să fie prezentă în mod uzual în respectiva scenă.

Procesul tehnic prin care se utilizează acel ecran monocrom este intitulat ”chroma key”, ”green screen” sau, în frumosul grai românesc, ecran verde.

Chroma este o referință la cromatică sau culoare, în timp ce key este termenul în engleză pentru cheie. O culoare stridentă de fond este foarte important în momentul în care vrei să înlocuiești decoruri prin prisma faptului că este mai ușor de identificat, selectat și eliminat dintr-o scenă.

Astfel, în doar câteva momente, ajungi să rămâi doar cu personajele din prim-plan, în timp ce fundalul este în întregime generat pe calculator, la fel ca într-un joc video de ultimă generație.

Cum lucrezi cu ecranul verde, secretul efectelor speciale

Procesul prin care înlocuiești ecranul verde cu un flux video de sine stătător este unul destul de complex și, în funcție de decor, s-ar putea să necesite o putere de procesare destul de mare. În orice caz, la bază se află cadrul filmat cu personajele tale principale ce au în spate un ecran verde.

Un al doilea flux video vine de la un computer în format CGI sau un dispozitiv de redare video dedicat. Pentru că respectiva nuanță verde fluorescentă este ușor de identificat în spectrul cromatic, poate fi foarte ușor de izolat într-un cadru și eliminată.

În funcție de studioul de producție din spatele unui lung metraj, unii optează pentru utilizarea unui panou de culoare verde aprins sau albastru aprins. Pe lângă faptul că sunt ușor de identificat, acele nuanțe au fost alese pentru că diferă foarte mult de pielea umană și sunt rareori întâlnite în vestimentație.

Dacă nu era evident, la fel ca în Photoshop sau în Premiere, pentru a elimina rapid o bucată din cadru, ar fi ideal ca tonurile de verde fluorescent sau orice altă culoare să nu varieze foarte mult. În acest scop, scenele care conțin efecte speciale sunt de obicei iluminate uniform și se încearcă eviterea umbrelor.

Una peste alta, este puțin probabil ca într-un film ieftin să mai vezi o bucată de ecran verde într-un cadru, dar întregul proces este menit să faciliteze eficiența și să ușureze munca experților în efecte speciale. Cu alte cuvinte, dacă ecranul verde are foarte multe umbre, s-ar putea să fie mai ușor de eliminat.

După ce ai eliminat ecranul verde, posibilitățile sunt nelimitate vizavi de ce poți pune în locul său. În orice caz, personajele din prim plan nu vor fi afectate. Chroma key sau magia ecranului verde poate funcționa și în timp real, cu condiția să introduci în ecuație un hardware specializat.

Când te uiți la meteo, dacă prezentatorul nu are un ecran supradimensionat în spate și se plimbă pe o hartă, este foarte probabil să fie prezent în ecuație un ecran verde. Cu componente hardware specializate, fluxurile video cu un anumit spectru de culoare pot fi identificate și eliminate cu ușurință.

În final, e ca și cum ai elimina un layer (layer) în Photoshop. Din acest motiv, un ecran verde este la fel de util în filme, cât și în editarea unor cadre statice. Nu rămâne decât să utilizezi un program de editare foto/video un pic mai avansat pentru a profita de ajutorul pe care ți oferă un cadrul cu chroma key.

Cu ”chroma key” poți să și adaugi, nu doar să scoți elemente dintr-un cadru

În timp ce un ecran de culoare verde te ajută să-l faci pe Harry Potter să zboare pe mătură printr-un tărâm fantastic, în imaginea de mai sus, obiectul de culoare verde este de faptul un dragon într-un episod mai vechi din Game of Thrones de la TV.

Pornind de la principiile pe care le-am explicat mai sus, pentru că este foarte ușor să să elimini un fundal verde dintr-un cadru, același lucru poți să-l faci și cu un butucel de o culoare aprinsă. Mai ales când au fost mici, dragonii din Game of Thrones stăteau în brațele Mamei Dragonilor la fel ca în scena de mai sus.

Această procedură face destul de dificilă interpretarea actorilor care nu primesc feedback de la obiectul cu care interacționează, dar există unii care au făcut o carieră de succes din interpretarea în fața un ecran verde.

Andy Serkis este un actor pe care l-ai văzut rareori în filme, din cauza faptului că interpreta un personaj fantastic printr-un proces elaborat de captură a mișcării și mimicii faciale. Prin ”motion capture”, el a fost Caesar în noua trilogie Planet of the Apes, Gollum și Smeagol în Lord of the Rings sau Hobbit, Snoke în Star Wars sau Captain Haddock în The Adeventures of Tintin.

Secretul efectelor speciale: cum a evoluat utilizarea chroma key

Revenind la efectele speciale care utilizează ecranul verde, acestea au devenit din ce în ce mai precise în ultimii ani și mai performante, datorită evoluției tehnologice și a puterii de procesare.

Detectarea marginilor pentru elementele dintr-un cadru a devenit atât de sofisticată, încât ajungi să elimini fundalul verde aprins dintre firele de păr ale actorilor. Într-un astfel de set de circumstanțe, rezultatul final este mai natural și mai realist ca niciodată.

În același timp, pentru că tehnologia a devenit mai ieftină, conceptul de chroma key sau magia ecranului verde nu mai este rezervat doar pentru producțiile de la Hollywood. Oricine poate realiza ceva spectaculos cu un ecran verde, cu condiția să folosească aplicația potrivită și să aibă un pic de răbdare. O idee genială pe care să îți propui să o materializezi este de asemenea relevantă.

Photoshop, After Effects sau iMovie sunt doar câteva instrumente care ajută să faci magie.

Queen: „One rather likes the chroma green outfit.”

Philip: „Seems fine darling, what could possibly go wrong?” pic.twitter.com/kAFbykwIQG — James (@jrawson) June 11, 2016

În final, ține doar de tine la ce folosești un ecran verde sau cum profiți de imaginile sau clipurile găsite online cu o culoare ușor identificabilă pe fundal. Posibilitățile sunt nelimitate, iar like-urile pe Twitter, Instagram sau Facebook nu vor întârzia să apară. Dacă vrei să începi de undeva, poți prelucra imaginea din tweet-ul de mai jos cu Jeb Bush sau te poți juca cu vestimentația reginei Angliei de mai sus.