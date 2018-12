Samsung Galaxy S10: noi detalii despre telefonul 5G

Samsung Galaxy S10 se apropie de lansare și știm din ce în ce mai sigur că una dintre variantele telefonului va fi disponibilă și cu suport 5G.

Samsung Galaxy S10 mai are cam două luni până la lansare. Telefonul ar trebui să debuteze la MWC 2019, în Barcelona, unde are șanse mari să fie vedeta evenimentului. Dispozitivul va fi lansat în mai multe variante, astfel încât să găsești un telefon care îți place, fără să cheltui neapărat o avere.

Cei de la The Wall Street Journal au declarat în trecut că ar exista o versiune de Samsung Galaxy S10 cu conectivitate 5G, iar acest telefon va avea un ecran de 6,7 inci, șase camere și, evident, va fi cel mai scump.

Beyond X is Samsung’s first 5G mobile phone. It uses a 6.7-inch screen and will be available in South Korea and the United States. It adds a ToF sensor to the front and rear. This is the top version of the Galaxy S10. The 5G LOGO is very cool.

— Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2018