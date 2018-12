Samsung Galaxy S10 are o dată de lansare și un preț imens

Samsung Galaxy S10 se apropie de momentul lansării, iar acum avem pentru prima dată și o idee despre când am putea vedea telefonul.

Samsung Galaxy S10 urmează să fie lansat în prima parte a lui 2019. Au fost vehiculate mai multe variante pentru momentul exact. Unele teorii au vorbit despre lansarea la CES, în ianuarie, în timp ce altele vorbeau despre un eveniment de lansare dedicat Samsung.

Cele mai multe zvonuri au făcut trimitere către MWC, care va avea loc în Barcelona, anul viitor. Evenimentul se va desfășura la finalul lunii februarie 2019, iar acesta pare să fie momentul lansării. Mai exact, Samsung Galaxy S10 ar trebui să fie lansat pe 20 februarie.

În ceea ce privește prețurile telefonului, acestea ar putea fi destul de mari, în funcție de varianta pe care o dorești. E vorba despre trei variante de smartphone, Beyond 0, care va avea un ecran plat în loc de display curbat, și pe care îl știm ca Lite. Beyond 1, cu un ecran curbat, e modelul S10, iar S10+, sau Beyond 2, are un ecran de 6,4 inci.

S10 Lite – 881 dolari

S10 cu 128 GB – 1.007 dolari

S10 cu 512 GB – 1.260 dolari

S10+ cu 128 GB – 1.134 dolari

S10+ cu 512 GB – 1.386 dolari

S10+ cu 1 TB – 1.765 dolari

E greu de crezut că cineva ar putea justifica ipoteticul preț cerut de către Samsung pentru varianta de telefon cu 1 TB de stocare. Ar putea fi smartphone-ul cu șase camere foto și cu suport 5G, despre care s-a mai vorbit în trecut. Asta ar putea să mai justifice, într-o oarecare măsură, cei peste 1.700 de dolari pe care i-ai avea de plătit.

Din fericire, nu mai e mult până ce vom vedea noile telefoane pe piață, iar atunci ne vom lămuri asupra prețurilor și noutăților.