FOTO Cum arată primul SUV marca Rolls-Royce, Cullinan

Ce este Cullinan? Până astăzi era doar cel mai mare diamant descoperit vreodată. Acesta a fost scos la suprafață în anul 1905 în Africa de Sud și avea inițial 3106 carate. Începând de astăzi, Cullinan înseamnă și primul SUV din istoria companiei britanice Rolls-Royce. Și, da, între diamant și mașină sunt destule asemănări.

Rolls-Royce Cullinan nu este doar primul SUV din istoria mărcii, ci și cel mai scump SUV de serie de lume. Preţul de bază va depăşi valoarea de 280.000 euro, susțin publicațiile de specialitate din Marea Britanie.

Ca și dimensiuni, Rolls-Royce Cullinan are o lungime de 5.341 de mm, o lățime de 2.164 de mm și o înălțime de 1.834 de mm. Mașina cântărește 2660 kg. Automobilul este disponibil cu sistem de tracțiune integrală, cu patru roți directoare. Sub capotă, Rolls-Royce Cullinan are un motor V12 de 6.75 litri care produce 571 de cai putere. Viteza maximă a SUV-ului este limitată la „doar” 250 km/h.

Când vine vorba despre capacitatea portbagajului, Cullinan este extrem de încăpător. În cifre, acest lucru înseamnă fix 560 litri. Dacă se rabatează bancheta din spate, volumul crește la 1930 litri.

O noutate este faptul că automobilul „se lasă” cu 40 de mm atunci când se descuie mașina, pentru ca pasagerii să nu facă eforturi prea mari să se urce în SUV.

Noul Rolls-Royce Cullinan are un hayon ce va fi acționat electric, iar doi dintre cei trei pasageri din spate pot beneficia de scaune reglabile din punct de vedere electric.

Suspensia modelului va fi controlată prin intermediul unui buton poziționat pe tunelul mediat denumit de compania britanică “Everywhere”. Astfel, mașina va putea rula pe orice tip de teren accidentat

Siguranța este prioritară pentru Rolls-Royce astfel că cel mai scump SUV de serie din lume vine echipată cu o multitudine de sisteme de siguranță printre care amintim Collision Warning, Lane Change Warning, Night Vision etc.