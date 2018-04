Cât de repede pierzi bani cu o mașină nouă din cauza devalorizării

Mulți dintre români aleg să-și achiziționeze o mașină second hand din pricină că o mașină nouă își pierde foarte mult din valoare în primul an. Și, pe de o parte, sunt îndreptățiți să creadă acest lucru. Iar cifrele nu îi contrazic. Conform specialiștilor, un automobil nou își va pierde aproape un sfert din valoare după primul an de folosire.

Bahr&Fess, o companie germană de consultanţă, a realizat în urmă cu doi ani o cercetare prin care arată cât îşi pierd din valoare maşinile noi cumpărate la finalul anului 2016 după patru ani de utilizare.

Astfel, specialiștii studiului au pornit de la o mașină din clasa de mijloc care să coste, în medie, 10.000 de euro, să parcurgă aproximativ 15.000 de km pe an și au calculat care ar fi prețul de revânzare.

Cifrele au arătat că un automobil nou se devalorizează, în medie, cu circa 24,2% după primul an de la înmatriculare şi cu procente cuprinse între 5% şi 6% în fiecare dintre următorii ani de folosire. Totuși, devalorizarea depinde în primul rând de marcă, de modelul ales, de motorizare și mai ales de prețul de achiziție.

La cercetare, au fost luate în calcul de către Bahr&Fess cele mai importante dintre cele 16 clase de vehicule.

Conform specialiștilor, mașinile de producție germană își păstrează cel mai mult valoarea când vine vorba despre revânzare. Un alt studiu a arătat că mărcile care înregistrează cele mai mari scaderi de prețuri când sunt revândute sunt Renault, Peugeot și Fiat.

Dacia Duster, un caz atipic

Unul dintre modelele care se devalorizează greu este Dacia Duster. Aceste automobile se vând scump chiar și la mâna a doua. În aceeași categorie intră pe piața din România modele ca Volkswagen Passat și Volkswagen Polo, BMW Seria 3, Audi A8, Skoda Superb sau Opel Insignia.

Ce trebuie să știi dacă cumperi o mașină la mâna a doua

Atunci când se cumpără o mașină la mâna a doua, un criteriu important este kilometrajul. Astfel, este important ca numărul de kilometri parcurși să fie cel real.

Un ochi avizat își va da seama dacă automobilul a fost sau nu revopsit doar dacă privește caroseria. În cazul în care mașina a trecut printr-un proces de revopsire, sunt șanse mult mai mari să fi fost implicată într-un accident.

Totodată, uzura unui schimbător de viteze poate arăta dacă kilometri parcurși de mașină sunt reali. Evident, acest lucru se aplică doar în cazul în care capul schimbătorului nu a fost înlocuit de cel ce vrea să vândă automobilul.