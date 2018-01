eMAG are reduceri câteva zile. În prima zi am ales telefoane și laptopuri, acum e momentul pentru acele „gadgeturi” care fac casa mai bună. Electrocasnicele nu le-am ales inteligente, că poate nu dorești așa ceva, dar le-am ales pe criteriul de utilitate.

Actuala campanie de reduceri eMAG se numește „Revoluția prețurilor” și la câteva sute de produse chiar sunt prețuri „revoluționare”. Dintre televizoare am ales modele smart, ca să ai acces la Netflix, HBO Go și alte servicii de streaming, poate chiar YouTube. Dintre electrocasnice am ales câteva cu preț bun. Sigur, există și alternative smart, dacă dorești.

Reduceri eMAG la televizoare și electrocasnice

Prima recomandare de la eMAG este un Samsung cu ecran curbat, model high-end, care are și sistem de operare Tizen pentru funcționalități smart. Are o diagonală de 138 cm, rezoluția e UltraHD și difuzorul stereo este de 20 wați. Prețul este redus acum cu 40%.

LG are unele dintre cele mai bune modele, când vine vorba de televizoare smart. Acesta în cauză, listat de eMAG cu o reducere de 29%, are o diagonală de 108 cm, are rezoluție UltraHD și vine cu webOS. Îl poți cumpăra de la eMAG acum cu preț mai mic.

Dacă tot am menționat două modele cu două sisteme de operare diferite, e timpul pentru ceva cu Android: Star-Light cu o diagonală de 71 cm și rezoluție HD. Totuși, prețul e imbatabil: 699 de lei.

E iarnă, e frig, așa că e vreme excelentă să profiți de achiziția unui uscător de rufe cu preț redus la eMAG. Modelul în cauză este un Beko cu capacitate de șapte kilograme, cu 16 programe și clasa energetică B. Prețul e cu 28% mai mic decât în mod obișnuit.

Ca să-ți încapă tot ce vrei să pui în frigider, poate e timpul să te gândești la o combină frigorifică. Arctic, un brand local, are în oferta eMAG un model cu capacitate de 295 litri, clasă energetică A+ și o înălțime de 185 cm. Modelul e listat de eMAG cu un preț redus cu 47%.

Nu în ultimul rând, o recomandare pentru vase: o mașină de spălat vase. E un model Electrolux, cu cinci programe și clasă energetică A+. Prețul e redus cu 29% la eMAG.