Record Player funcționează ca Shazam pentru coperți de albume

Shazam a fost revoluționar când a apărut și, în continuare, mi se pare spectaculos. Record Player împrumută o parte din acel concept, dar în loc să-l reducă la piese individual, funcționează pe albume.

Cei mai mulți posesori de smartphone sunt abonați la un serviciu de streaming. Asta înseamnă că, la un tap distanță, ai aproape toată muzica din lume. Problema este că, această colecție nesfârșită de conținut audio nu te ajută foarte mult când te afli în pană de inspirație. Cu alte cuvinte, te confrunți deseori cu o situație în care nu știi ce să asculți.

Pentru asemenea momente, există listele de redare recomandate sau cele generate în jurul unor genuri muzicale. O nouă aplicație web intitulată Record Player îți propune un alt mecanism pentru a asculta ceva nou sau vechi. Pentru momentele în care te duci într-un magazin de viniluri sau CD-uri audio, Record Player facilitează tranziția albumelor în format analogic din fața ta într-un format digital, în Spotify.

Deoarece întregul proces implică doar să faci o poză la o copertă de album, funcționează la fel de bine și dacă fotografiezi o copertă pe care o vezi postată pe Facebook, Instagram sau altă rețea de socializare. Imediat după imortalizarea respectivului cadru, albumul din spate este identificat în vastul catalog al celor de la Spotify. De acolo, îl poți reda direct sau îl poți salva pentru o audiție ulterioară.

Este interesant că noua aplicație nu este disponibilă în Google Play sau Apple AppStore. În schimb, Patrick Weaver a dezvoltat Record Player ca o aplicație web pe care o poți accesa gratuit la adresa record-player.glitch.me. Ca o glumă, poți face o poză unui prieten ca să vezi dacă există vreun album cu trăsături similare pe copertă.

Ca o notă de subsol, pentru că serviciul Record Player are nevoie de acces la baza de date Spotity pentru a funcționa, îți trebuie un cont gratuit sau contra cost la respectiva platformă de streaming.

Newest experiment made with @glitch, @Spotify and @googlecloud, a record player with computer vision: https://t.co/fhQsEruCoF pic.twitter.com/z54s9GIbYc

— Patrick Weaver (@patrickweave_r) May 2, 2018