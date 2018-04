Războaiele spațiale sunt mai aproape decât credeai

Spațiul cosmic este, de câteva decenii, văzut ca un mediu pe care trebuie să-l controlezi dacă vrei să ai supremație.

Încă de când SUA și Uniunea Sovietică se antrenau într-o cursă spațială, acest element a fost văzut ca vital pentru război. Totuși, pe măsură ce din ce în ce mai multe țări își trimit tehnologie pe orbită, proliferarea capacităților aerospațiale aduce și noi riscuri.

”E inevitabil și vom vedea conflicte care se mută în spațiu”, spune Michael Schmitt, expert în acest domeniu. Schmitt, profesor de drept internațional public, la University of Exeter, este parte a unui consorțiu internațional de experți spațiali, militari și în drept, care au creat Woomera Manual on the International Law of Military Space Operations, un cadru legal pentru conflictele spațiale.

Războiul spațial nu va fi periculos doar pentru țările implicate. Resturile de pe orbită pot afecta sateliți existenți, pot face anumite zone nenavigabile de către alte aparate, iar astfel se limitează accesul tuturor la spațiu. Ne bazăm mai mult decât am crede pe sateliți, iar asta ne pune în pericol dacă un număr mare de astfel de aparate ar fi distrus.

”Cred că ne vom lupta în spațiu în câțiva ani”, spune David L. Goldfein, general cu patru stele și șef al statului major în Aviația americană. ”Iar noi suntem serviciul care va fi vârful de lance în acest domeniu foarte contestat. Asta este ceea ce necesită națiunea”. Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit în repetate rânduri despre implicarea armatei în tehnologia aerospațială.

Pe măsură ce armatele puternice de pe planetă se pregătesc pentru bătălii spațiale, experții în politici internaționale trebuie să clarifice legile necesare. Fără reguli cu privire la modul în care este prevenit un atac spațial, cum are loc un asemenea eveniment sau ce se întâmplă cu eforturile de reparații care urmează războiului, spațiul cosmic s-ar putea transforma într-un Vest Sălbatic.