Rage 2 combină tot ce ți-a plăcut la Doom cu demența din Mad Max

Nu a avut nimeni vreo speranță că vom vedea vreodată o continuare pentru shooter-ul post-apocaliptic din 2011, dar Bethesda tocmai a anunțat Rage 2.

Fanii shooter-elor cu personalitate au avut parte de două anunțuri încântătoare în ultimele 24 de ore. Din câte se pare, se lucrează intens la Rage 2 și S.T.A.L.K.E.R. 2, deși ne vom bucura de amândouă abia în 2019. Detaliile de fond contează însă mai puțin. Important este că vor exista la un moment dat, în contextul în care, nu se aștepta nimeni să mai vedem niște continuări pentru două creații fără un succes extraordinar la public. Nu vorbim de alternative pentru Call of Duty sau Battlefield în materie de popularitate, dar Rage și S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl au avut din totdeauna un public dedicat.

Rage a fost unul dintre ultimele jocuri originale create de id Software, unul care nu avea legătură cu francizele de top ale anilor `90: Quake, Doom sau Wolfenstein. Speculațiile despre el au fost numeroase, dar confirmarea oficială a venit sub forma unui teaser și, ulterior, a unui trailer complet pe care le găsești pe YouTube pe canalul Bethesda.

Procesul de dezvoltare al Rage 2 se pare că a fost alimentat de succesul surprinzător al celui mai recent Doom, din 2016. La momentul respectiv, publisherul Bethesda și-a dat seama că unele francize mai puțin populare din portofoliul bătrânului ID Software mai pot fi monetizate.

Primul Rage a fost realizat sub umbrela lui John Carmack, co-fondatorul ID Software și omul responsabil pentru definirea principiilor de bază din spatele FPS-urilor moderne. Din păcate, Rage 2 nu va mai avea nici o legătură cu ID Software. În schimb, dezvoltarea viitorului titlu va ajunge în sarcina celor de la Avalanche Studios. În trecut, același studio Avalanche a fost responsabil de creații mai mult sau mai puțin populare, precum Just Cause sau Mad Max. Mai multe detalii despre Rage 2 vom avea ocazia să aflăm la târgul de gaming E3. În privința disponibilității, va putea fi jucat pe Xbox, PlayStation sau PC.