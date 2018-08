Qualcomm scapă de o amendă de sute de milioane de dolari

Producătorul de procesoare Qualcomm scapă de o amendă de câteva sute de milioane de dolari după ce cazul împotriva lui a fost soluționat. Totuși, producătorul nu scapă ieftin și va trebui să aibă grijă în următorii cinci ani.

Firma americană a căzut de acord să plătească 93 de milioane de dolari autorităților din Taiwan și a promis că va investi 700 de milioane de dolari în Taiwan în următorii cinci ani. Această soluționare a cazului înlocuiește amenda de 778 de milioane de dolari primită de compania americană din partea Comisiei pentru comerț echitabil din Taiwan, atunci când a acuzat Qualcomm că refuză să-și vând procesoarele producătorilor de smartphone-uri care nu erau de acord cu termenii contractului de licență de brevet.

De asemenea, a acuzat compania că i-a cerut lui Apple mai puțin bani dacă productorul american folosea modemurile Qualcomm în iPhone-urile sale.

În urma aceste soluționări, Qualcomm trebuie să dea rapoarte de activitate la fiecare șase luni autorităților din Taiwan timp de cinci ani de zile pentru a arăta că negociază corect cu producătorii de smartphone-uri. Mai mult, Qualcomm va trebui să investească 700 de milioane de dolari în următorii cinci ani în dezvoltarea rețelelor 5G, deschiderea unei fabrici și a unui centru de inginerie.

În plus, firma cu sediul La San Diego a promis că nu va mai face discounturi producătorilor în schimbul unei exclusivități. Totuși, compania mai are probleme deoarece a fost amendată cu 927 de milioane de dolari de Comisia pentru comerț echitabil din Coreea și cu 1.2 miliarde de dolari de către Comsisia Europeană. Și acasă, în SUA, are probleme legale cu Apple.

Deoarece soluționarea înlocuiește decizia inițială și amenda implicită, alte autorități de reglementare antitrust nu vor mai putea folosi concluziile comisiei din Taiwan ca bază pentru acțiunile sale legale.

Decizia de soluționare a venit după ce autoritatea de reglementare din Taiwan s-a confruntat cu o „presiune enormă” inclusiv din partea Ministerului Economiei și a celui mai mare institut de cercetare din țară, cu care producătorul de cipuri a întrerupt programele de cercetare.