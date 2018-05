Protest la Victoriei: câți bucureșteni au ieșit în stradă pentru Kovesi

Decizia Curții Constituționale a României i-a făcut pe bucureșteni să iasă la protest. Conform CCR, președintele trebuie s-o revoce pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef DNA.

Acest protest din Piața Victoriei a fost organizat, ca până acum, pe Facebook. „Ieşim în stradă! Să nu vii singur. Share, live, sunat prieteni!” este îndemnul care deschide evenimentul „NU cedăm! Apărăm Democrația și Justiția!” de pe rețeaua socială.

Organizarea acestui protest e o urmare a deciziei CCR. Judecătorii Curții au decis că Iohannis ar fi trebuit să o revoce din funcție pe Laura Codruța Kovesi. Revocarea șefei DNA a fost un subiect de dezbateri aprinse la începutul anului. Acolo unde Tudorel Toader, ministrul Justiției, a venit cu un raport conform căruia ea nu și-a făcut treaba bine, Kovesi a ieșit într-o conferință de presă, o premieră, în care să clarifice anumite aspecte.

După această decizie, Toader a spus că decizia CCR a valorificat principiul constituţional potrivit căruia procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei. În același context, el a spus că Iohannis nu are drept constituțional să n-o revoce pe Kovesi din funcție.

Curtea Constituţională a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedintele Klaus Iohannis. Acesta a fost generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi. E o parte din motivarea deciziei din 30 mai.

Câți oameni au venit la protest în Piața Victoriei

La ora 19, aproximativ 200 de persoane erau deja în piață. A fost și momentul când jandarmii au început să monteze garduri de protecţie. Scandările sunt la adresa PSD, dar sunt și lozinci de susținere pentru DNA și pentru Kovesi. Cele mai întâlnite formule sunt: „CCR, sluga PSD!” și „Jos Tăriceanu! Dragnea, Toader și Dorneanu!”.

Cel din urmă este președintele CCR și a ajuns în vizorul oamenilor ieșiți la protest în urma deciziei Curții. Despre acest moment, Dorneanu a spus că va fi publicată minuta şedinţei şi acolo va fi indicată calea de rezolvare a conflictului. Până la clarificare, e puțin probabil să nu fie organizat și alt protest pentru duminică, 3 iunie.

Poți urmări mai jos un video live disponibil pe Facebook.