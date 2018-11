Primul iPhone X care a explodat ”din senin” arată înfricoșător

Nu am mai auzit de mult timp de o situație în care să explodeze un smartphone Apple, dar se pare că s-a petrecut de curând nefericitul eveniment cu iPhone X.

În urmă cu câțiva ani, o întreagă familie de terminale Samsung Galaxy Note au fost predispuse să explodeze din cauza unei probleme legate de designul bateriei. Nu a durat mult până când scandalul cu pricina a făcut înconjurul lumii și telefoanele Galaxy Note 7 au ajuns să fie interzise în avioane. Situația a devenit atât de gravă încât aproximativ 70 de exemplare au explodat doar în SUA, iar unii au rămas fără casă sau mașină.

Evenimentele descrise mai sus s-au petrecut în ultima parte a lui 2016 și, cu toate că terminale cu pricina au fost scoase din circulație, de fiecare dată când mai explodează un telefon, cei mai mulți se gândesc că ne confruntăm cu o situație la scară largă, ca în cazul Note 7.

Cel mai recent smartphone care a explodat fără vreun motiv evident a fost un iPhone X și, deși s-a lansat de mai bine de un an, nu am mai auzit de astfel de instanțe. Cu alte cuvinte, sunt șanse majore să vorbim totuși de o excepție, nu de un precedent periculos.

Chiar și așa, este un pic ciudat faptul că un utilizator de Twitter cu ID-ul Rocky Mohamadali s-a plâns de faptul că telefonul său iPhone X a explodat pe parcursul procesului de upgrade la iOS 12.1, după ce s-a încălzit semnificativ. Având în vedere imaginile de mai jos, evenimentul a fost unul destul de grav, iar faptul că explozia a reușit să creeze o gaură în sticla de pe spate este terifian.

Într-un interviu acordat pe marginea subiectului, a afirmat că folosea un încărcător oficial și un cablu original la momentul incidentului. Un oficial Apple a răspuns la tweet-ul respectiv și se pare că a fost inițiată o investigație a setului de circumstanțe care a dus la respectivul eveniment.

@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What’s going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan

