Ce face Papa Francisc cu banii luați pe mașina Lamborghini personală

La finele lunii noiembrie a anului 2017, Papa Francisc a primit în dar un Lamborghini Huracán personalizat. Automobilul ce are un preț de pornire de 185.000 de euro și este capabil să atingă viteza maximă de 325 km/h a fost scos la licitație și vândut.

Automobilul a fost scos la licitație cu scopul ca încasările să meargă către o fundație care ajută creștinii exilați în Irak. Și Suveranul Pontif care a și binecuvântat automobilul a primit 1.210.000 de dolari pe mașină.

Modelul Lamborghini Huracán a fost cumpărat de un spaniol care are de gând să închirieze mașina cu preţul de 5.000 de euro pe zi. Și este posibil să găsească destul doritori, în condițiile în care bolidul accelerează de la 0 la 100 km/h în doar trei secunde. În plus, supercarul atinge 200 km/h în doar 9,9 secunde. Ziariștii din Peninsulă au poreclit mașina cu 600 de CP sub capotă ca fiind „Cel mai rapid papamobil din istorie”.

Evenimentul în care s-a vândut supercarul a fost organizat la Monte Carlo de celebra casă de licitații RM Sotheby’s.

În urmă cu trei ani, modelul Ferrari Enzo cu numărul 400 care i-a fost dăruit lui Papa Ioan Paul al II-lea a fost vândut cu fabuloasa sumă de șase milioane de dolari tot în cadrul unei licitații.

Cât despre Papa Francisc, în timpul unei slujbe pe care a ținut-o la Vatican, a dat de înțele că ar vrea să demisioneze din funcţie. Suveranul Pontif l-a dat exemplu pe apostolul Pavel, cel care a ştiut să se retragă atunci când a fost cazul.

Totodată, Papa Francisc (81 de ani) i-a sfătuit pe episcopi să rămână în funcţii doar în perioada în care cât simt că pot aduce beneficii credincioşilor. Papa Francisc este al 266-lea episcop al Romei și a fost ales în 2013 de către conclavul cardinalilor.