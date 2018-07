Orașe din Grecia, mistuite de incendii: 74 de decese aproape de Atena

Din cauza instabilităii termice extreme din ultimele săptămâni, nu ar trebui să vină ca o surpriză incendiile de proporții cataclismice. Cele mai recente s-au desfășurat în Grecia, iar consecințele au fost devastatoare.

Nu mai puțin de 74 de morți și 187 de răniți au avut de suferit în urma evenimentelor din Grecia ultimelor zile. Mai multe incendii s-au iscat de la temperaturile ridicate din atmsoferă fără nici un fel de intervenție umană. Vânturile puternice din zonă au facilitat extinderea incendiilor impromptu în zone foarte populate, unele dintre ele foarte aproape de Atena.

„În timpul acestor momente dificile, suntem alături de poporul grec şi de autorităţi şi apreciez eforturile neobosite şi pline de curaj ale echipelor de intervenţie de urgenţă”, i-a scris preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker premierului Tsipras. „Vom face tot ce este posibil pentru a oferi sprijin astăzi, mâine şi cât timp este nevoie „.

Inițial, a fost vorba de doar câteva trupuri neînsuflețite. Bilanțul deceseelor a crescut însă în rafale, iar clipurile care au ajuns online ne confirmă gravitatea împactului pe care l-a avut încălzirea globală până la această oră.

O localitate din apropierea Atenei a fost ștearsă pur și simplu de pe fața pământului, la fel ca în cazul unei explozii de vulcan. Pe lângă 26 de persoane care au murit dintr-un foc pe un teren din apropierea mării, mașinile de pe străzi au fost carbonizate, multe dintre ele cu persoane în interior. Focul a venit în mai puțin de 10 minute dintr-o pădure din apropiere. Un motiv important care s-a aflat la baza dezastrului de proporții a avut legătură cu faptul că majoritatea străzilor și caselor din localitatea grecească Mati erau înconjurate de pini înalți, pentru facilitarea umbrei.

#BREAKING : More then 50 killed is #Greece wildfires; Rescue workers found a small traffic jam in the resort of Mati with all of the cars burnt – 26 found dead at the scene pic.twitter.com/gX7vZlYGsQ

Fire Inferno close to #Athen – at least 50 died. People were found dead in the sea. People who failed to escape and were caught in their homes or in cars.

4 dead were found in the sea 3 women and 1 child. #Mati pic.twitter.com/gBtoNmrxDT athens fires

