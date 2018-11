Oferte eMAG la cele mai tari laptopuri de luat acum sau de Black Friday

Înainte de Black Friday sigur îți faci liste. De la eMAG am ales cele mai tari laptopuri pe care să le cumperi. Performanța e importantă, așa le-am ales.

Prima recomandare este un Acer Predator Helios 300 în ediție specială. E alb, are accente de auriu pe anumite porțiuni și un procesor Intel Core i7 performant (de până la 4,1 GHz). Are un ecran Full HD de 15,6 inci, 8 GB de memorie RAM și SSD de 256 GB. Desigur, nu lipsește o placă video Nvidia 1060 cu 6 GB de memorie RAM. Îl cumperi de la eMAG acum sau de Black Friday.

Din cealată tabără am ales un Lenovo IdeaPad. Are procesor AMD Ryzen 7 cu frecvență de până la 3,8 GHz, are ecran Full HD de 13,3 inci și 8 GB de memorie RAM. Stocarea se face pe un SSD de 256 GB și are placă video Radeon RX Vega 10. eMAG îl listează înainte de Black Friday cu reducere.

Nu putea lipsi un Microsoft Surface Book 2. Are procesor Intel Core i5 a șaptea generație de până la 3,5 GHz, are ecran tactil de 13,5 inci și 8 GB de memorie RAM. Stocarea se face pe un SSD de 256 GB și rulează, evident, Windows 10 Pro. eMAG îl are acum listat în magazin.

Nici ASUS nu lipsește de pe listă. E vorba de un model cu AMD Ryzen 7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB de memorie RAM și SSD de 256 GB. Are placă video și un preț excelent la eMAG înainte de Black Friday.

Pe listă poți trece și un Acer Predator cu Intel Core i9. Mai performant de atât nu găsești. Frecvența urcă până la 4,8 GHz, are ecran 4K de 17,3 inci și 16 GB de memorie RAM. Mai mult, are și un SSD de 512 GB. Placa video nu-i mai prejos: Nvidia GTX 1070 cu 8 GB. Îl cumperi cu preț redus de la eMAG acum sau de Black Friday.