Cele mai populare mituri despre somn și de ce să nu le iei în serios

Somnul este o parte esențială a vieții noastre, dar asta nu înseamnă că îl înțelegem pe deplin, ci din contră.

În pofida faptului că știința și tehnologia câștigă pe zi ce trece teren, miturile de toate felurile persistă. Unele din mituri provin de la faptul că somnul nu este înțeles pe deplin, altele de la oameni care voiau să vândă produse care ar îmbunătăți somnul.

Mai jos vei găsi cele mai populare mituri și care este adevărul din spatele lor.

Singura problemă pe care o aduce lipsa de somn este oboseala

Oricât am vrea să fie adevărat, lucrurile stau altfel. Lipsa de somn duce la multe alte probleme de sănătate, potrivit lui Matthew Walker, scriitorul cărții „Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams”. Mai exact, riscul de a te confrunta cu anxietate, depresie, Alzheimer, boli de inimă și cancer crește atunci când nu te odihnești suficient.

Sforăitul e deranjant, dar nu periculos

Dacă sforăi adeseori noaptea, este bine să consulți un medic. Sforăitul poate să indice că suferi de apnee, o boală a somnului. Netratată, această poate duce la probleme cardiovasculare și la creșterea în greutate. Partea bună este că apneea este cât se poate de tratabilă.

E ok să recuperezi somnul pierdut în weekend-uri

Dacă ai avut parte de o săptămână cu trezit devreme și culcat târziu, este ușor să te gândești că vei recupera somnul în weekend. Adevărul este altul însă. Este mai bine să îți păstrezi un program regulat de somn. Dacă dormi mai mult sâmbăta și duminica, îți vei deruta corpul și vei înreguna lucrurile. Va fi ca și cum ai schimba fusul orar.

Înghiți anual câțiva păianjeni în somn fără să știi

Un soi de legendă a Internetului spune că anual, fiecare persoană înghite opt păianjeni când doarme. Din fericire, nu este deloc așa. În timpul somnului, emitem diverse zgomote și vibrații care sperie arahnidele și le ține departe.

Unii oameni nu visează

Poate nu îți amintești că ai visat, dar asta nu înseamnă că nu ai făcut-o. Atunci când visăm, emoțiile și experiențele din timpul zilei sunt procesate pentru o sănătate mintală bună, potrivit lui Walker. Deși visele în sine nu au fost complet deslușite din punct de vedere științific, un lucru este cert – cu toții visăm.