Prima țară în care mașinile se vor conduce singure

Toată lumea vrea să realizeze mașini autonome. Startup-uri, dar și producători de automobile se întrec pentru a realiza prima mașină care să se conducă singură, fără niciun aport din partea unui om.

Autoritățile din această țară au anunțat când au de gând să lanseze un sistem de mașini autonome. Și este mai curând decât te-ai aștepta. Autoritățile din Japonia promit publicului că până în 2020, atunci când vor avea loc Jocurile Olimpice, pe drumurile din Tokyo vor circula mașini autonome.

Shinzo Abe, prim-ministrul japonez, a anunțat că SoftBank Group va investi 2,25 miliarde de dolari în Cruise, companie care lucrează la un sistem de conducere autonomă, care, la rândul ei, a fost achiziționată de General Motors în 2016.

Obiectivul țării este ca până în 2020 să aibă un sistem funcțional de mașini autonome, la fix pentru Jocurile Olimpice din 2020. De asemenea, japonezii au în plan realizarea unui sistem de mașini autonome destinate segmentului comercial până în 2022.

Automobilul Cruise a fost testat în SUA începând de anul trecut, iar Shinzo Abe a declarat că mașina va merge și pe drumurile japoneze până la finalul anului fiscal. Încă nu se știe cum va fi testată această mașină în Japonia: dacă va merge pe drumuri alături de alți șoferi sau va circula doar pe un traseu închis.

Economiștii văd un potențial enorm al mașinilor autonome și al tehnologiei de inteligență arficială deoarece ar ajuta business-urile să facă față unei îmbătrânirii populației japoneze.

În cursa pentru prima mașină autonomă se află mai mulți jucători precum Uber, Tesla, Waymo sau Daimler. Unul dintre jucătorii cei mai ambițioși din acest domeniu este Waymo, compania susținută de gigantul Google, ale cărei mașini ar fi străbătut peste opt milioane de kilometri în 25 de orașe până acum.

De asemenea, Waymo se laudă cu faptul că este compania cu cele mai puține accidente de până acum. Mașinile Waymo ar fi avut doar trei accidente în peste 560,000 de kilometri parcurși, în timp ce GM a avut peste 22 de accidente în peste 212.000 de kilometri parcurși. Compania crede că va atinge pragul de autonomie completă în acest an.

Un alt jucător aflat în pole position este chiar GM, mai ales că are sprijinul financiar al SoftBank. De asemenea, gigantul auto are o fabrică în nordul orașului Detroit unde poate produce mașini autonome și, astfel are un control asupra costurilor de producție, spre deosebire de startup-uri.

În acest moment, costul unui automobil autonom este de aproape 200..000 de dolari, mult mai mult decât pentru un model standard Chevy Bolt (35.000 de dolari).