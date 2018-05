Decizie în cazul revocării lui Kovesi: planul PSD e desăvârșit de CCR

Curtea Constituțională a României a luat o decizie în cazul revocării Laurei Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA. Aceasta a fost cerută de Tudorel Toader, ministrul Justiției, dar refuzată de Klaus Iohannis, președintele României.

CCR a decis că Iohannis ar fi trebuit să o revoce din funcție pe Laura Codruța Kovesi. Revocarea șefei DNA a fost un subiect de dezbateri aprinse la începutul anului. Acolo unde Toader a venit cu un raport conform căruia ea nu și-a făcut treaba bine, Kovesi a ieșit într-o conferință de presă în care să clarifice anumite aspecte.

Pe 30 mai, după mai bine de patru ore de deliberări într-o ședință, Curtea Constituțională a României a decis că președintele României ar fi trebuit să țină cont de raportul lui Tudorel Toader. La ora publicării acestui articol nu a fost făcută publică motivarea deciziei CCR. Aceasta arată de ce au ajuns judecătorii la o astfel de decizie, dar și care sunt argumentele lor.

Decizia CCR în cazul acestei dorinței a ministrului Justiției de-a o revoca pe Kovesi trebuia dată pe 10 mai. Atunci, plenul Curții a decis să amâne pronunțarea pentru 30 mai. Coincidență sau nu, a venit la o zi după ce Liviu Dragnea trebuia să-și afle sentința într-un nou dosar. Aceasta a fost amânată pentru 8 iunie (cu o zi înaintea unui presupus miting PSD în București).

Ședința despre revocarea lui Kovesi a fost amânată în 10 mai

În şedinţa CCR din 10 mai, părţile şi-au susţinut punctul de vedere în legătură cu cererea premierului de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei, pe de o parte, şi preşedintele României, pe de altă parte, în principal, şi între Guvernul României şi preşedinte, în subsidiar, determinat de refuzul lui Klaus Iohannis de a da curs cererii de revocare din funcţia de procuror-şef al DNA a Laurei Codruţa Kovesi.

Toader a susținut că refuzul președintelui poate duce la un blocaj instituțional. Conform acestuia, raportul său a adus argumente de natură juridică şi managerială în favoarea revocării. L-a acuzat pe Iohannis că n-a invocat decât argumentul lipsei de oportunitate.

În cursul zilei de 30 mai, înainte de aflarea deciziei, Klaus Iohannis a declarat că, indiferent ce va decide Curtea, va aștepta motivarea, o va citi și va acționa în consecință. Pe de altă parte, Toader a sustinut în pledoaria sa că preşedintele României nu are nicio autoritate asupra procurorilor conferită de Constituţie, nu are instrumentele de evaluare a activităţii profesionale, manageriale. Ministrul Justiției are.