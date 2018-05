Cum arată viitorul tehnologiei pentru experți, antreprenori și autori

Viitorul este timpul în care companiile își fac planuri și scriitorii descriu utopii, distopii sau lucruri care, pur și simplu, trebuie să se întâmple. La iCEE.fest 2018 poți vedea câteva fragmente din acest viitor.

Ca în fiecare an, Google și Facebook vin la București, pe 14 și 15 iunie, cu experți gata să răspundă tuturor întrebărilor publicului în timp ce Netflix, CNN, The New York Times, Instagram, Youtube sau Shazam completează o ofertă de conținut concentrate din domeniul digital si tehnologie care nu este egalată de alte evenimente de acest tip din regiunea central si est europeană.

De la cum influențează tehnologia marketingul si comunicarea sau e-commerce-ul, iCEE.fest acoperă acum si domenii precum realitatea virtuală, creativitatea, conținutul alternativ sau impactul tehnologiei în medicină sau chiar politică.

Organizatorii au pregătit nu mai puțin de nouă linii separate de conținut pe cele șapte scene. iCEE.fest 2018 se va desfășura la București, pe 14 și 15 iunie. Detalii despre tipurile de bilete sunt disponibile aici.

Oameni pe care să-i vezi și să-i auzi la iCEE.fest

Gerd Leonhard: Autor de bestseller („Humanity vs. Technology”), producător, speaker, futurist de top și CEO la The Futures Agency.

David Schneider: Co-fondator la That Lot, o agenție cu un succes uriaș în zona de social media. Anul trecut a fost nominalizat la premiile BAFTA, după ce a co-scris „The Death of Stalin”

Marvin Liao: Partener la celebrul fond de capital „500 Startups”.

Grant Sabatier: Este fondatorul Millennial Money și vine la iCEE.fest să ne spună cum a făcut primul milion de dolari. Un pont: a pornit de la doar doi dolari.

Brian Wong: Cofondatorul KIIP și autorul cărții „The Cheat Code”, Brian este cel mai tânăr antreprenor care a primit capital de risc.

Josh Fechter: Influencer millennial, fondator al unor companii inovatoare, marketing lider și scriitor de succes.