Harta învățată la școală e o minciună. Cum arată, de fapt, Pământul

În școală și chiar în atlasele de specialitate, hărțile distorsionează mult realitatea, dar nu întotdeauna îți dai seama. Important e să găsești anumite locații, dar unele țări și continente au mărimi total eronate.

Am mai vorbit despre acest aspect într-un articol precedent, în care-ți explicam de ce ar trebui să renunți la hărțile Mercator atunci când vrei să înveți geografia lumii.

Proiecțiile Mercator au o vechime de 500 de ani și nu e vorba că Pământul s-a schimbat între timp. În afară de harta politică, totul a rămas la fel (în principiu), dar cartograful realizase această proiecție distorsionată a planetei pentru cu totul alte scopuri decât cele pentru care folosim azi harta.

Climatologul britanic Neil Kaye a explicat asta pe înțelesul tuturor prin intermediul unui GIF publicat pe Twitter. GIF-ul îți arată în prima secundă harta Mercator, apoi ai să vezi cum mai multe state din emisfera nordică se micșorează, dar e, de fapt, dimensiunea lor reală.

Animating the Mercator projection to the true size of each country in relation to all the others.

Focusing on a single country helps to see effect best.#dataviz #maps #GIS #projectionmapping #mapping pic.twitter.com/clpCiluS1z

— Neil Kaye (@neilrkaye) 12 October 2018