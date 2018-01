Alphabet, compania mamă sub care operează Google, a anunțat o nouă divizie intitulată Chronicle. Aceasta va funcționa independent în domeniul securității cibernetice.

Alphabet are foarte multe business-uri profitabile sub umbrela sa, chiar dacă cea mai mare parte a profitului provine din operațiunile Google. Chronicle este cel mai nou membru al grupului și pare să ofere servicii complete de securitate IT pentru clienți business și corporate.

Descrierea oficială a Chronicle este cât se poate de simplă. Noua companie va ajuta clienții săi să identifice, urmărească și oprească atacurile cibernetice. La nivel intern, va fi vorba de două ramuri specializate pe zone diferite de securitate. Prima va implica dezvoltarea unei platforme pentru analiză și cybersecurity, în timp ce a doua va reprezenta un serviciu menit să trateze inteligent problema arzătoare a malware-ului online.

Pentru a-și atinge scopurile, Chronicle va folosi ferme de servere și spații masive de stocare pe care le are la dispoziție. Acestea vor fundamentale pentru asistarea clienților în procese de recuperare a datelor, de identificare a vulnerabilităților și remediere a problemelor. Rețelele neurale vor juca și ele un rol important în ajutarea organizațiilor. Cu ajutorul unor algoritmi de inteligență artificială, firmele vor putea să aibă o imagine de ansamblu mult mai clară asupra securității infrastructurii IT.

Întregul scop al Chronicle a fost detaliat de către CEO-ul companiei într-o postare pe Medium.com. În acel context, Stephen Gillet a insistat pe faptul că niciodată nu au fost mai importante astfel de servicii, când companiile sunt asaltate zilnic cu mii de alerte de securitate. Volumul foarte mare de date parcurs ineficient este și motivul principal pentru care atacurile unor hackeri ajung să fie ignorate luni de zile. Mai grav decât atât este că s-ar putea ca doar după câteva luni să înțelegi că ceva merge prost, că datele utilizatorilor tăi sunt vulnerabile și că s-ar putea să plătești scump pentru că nu ai transformat securitate datelor într-o prioritate majoră. Oficialii Chronicle se mândresc în legătură cu faptul că există deja companii din topul Fortune 500 care testează soluțiile lor de securitate.