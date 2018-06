GDRP te ajută să dormi: legislația este oferită în format de carte audio

În ultimele săptămâni, s-au dezbătut foarte intens beneficiile GDPR. Legea a speriat majoritatea companiilor importante din tech și s-a reflectat deja în câteva amenzi usturătoare. Acum, poți afla și tu despre ce este vorba în detaliu.

Ca orice formă de legislație, GDPR este scrisă într-un limbaj inaccesibil, greu de înțeles pe deplin fără cunoștințe avansate de drept internațional. Pe de altă parte, legea nici nu este menită să fie parcursă de oameni obișnuiți. Tocmai din acest motiv, ideea din spatele dezvoltatorilor aplicației Calm este atât de interesant.

Calm este una dintre cele mai populare aplicații de meditație pentru mobile. În 2017, de către Apple, programul a fost clasificat ca fiind unul dintre cele mai bune disponibile pentru iPhone. Descrierea oficială a aplicației este că oferă povești de adormit adulții. Baza sa de date include cântece de leagăn, basme, nuvele și alte câteva tipuri de conținut în format audio.

Prin cel mai nou update adus Calm, aplicația a ajuns să includă o secțiune destul de mare din GDPR. Legea europeană pentru protejarea datelor private este narată pe un ton surprinzător de calm și de liniștitor de către Peter Jefferson. În trecut, Jefferson a lucrat la BBC Radio și are o lungă istorie când vine vorba de lectură pentru cărți audio.

Legislația europeană este citită de Peter Jefferson și poate fi accesată in-app cu numele Once upon a GDPR. Ca referință, formularea ”Once upon a time” este folosită de obicei la basme, iar echivalentul în română ar fi ”A fost odată, ca niciodată”. O bucată din legislație poate fi ascultată gratuit pe Facebook, iar aplicația Calm este disponibilă în Google Play și AppStore. Din păcate, aplicația implică un abonament lunar pentru a te bucura de ea, dar ai 7 zile de acces gratuit pentru a o testa. În orice caz, efectul este garantat, iar după 10 minute ai adormit cu siguranță.