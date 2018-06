Povestea primul om pe Lună devine film și acum poți vedea primul trailer

First Man spune povestea lui Neil Armstrong, primul om care a călcat pe lună. Filmul se bazează pe autobiografia oficială a astronautului și îl va avea pe Ryan Gosling în rolul principal.

Damien Chazelle a devenit un nume foarte important la Hollywood după ce a scris și a regizat Whiplash și La La Land. Pentru muzicalul lansat în 2016 a câștigat premiul Oscar pentru regie și Globul de aur pentru scenariu și regie. În cazul Whiplash, a fost doar nominalizat la Oscar pentru scenariu adaptat. Iminentul First Man va fi primul lung metraj al lui Damien Chazelle care nu va avea la bază un scenariu scris tot de el.

În schimb, scenariul noii pelicule va fi semnat de Josh Singer, un scenarist de succes, cu o experiență destul de vastă când vine vorba de transformarea unor povești adevărate în pelicule de îndrăgite de public. El a scris The Post în 2017, Spotlight în 2015 pentru care a primit și un premiu Oscar sau The Fifth Estate în 2013. Acesta din urmă spune povestea lui Julian Assange. Pentru First Man, Singer și-a luat inspirația din cartea lui James R. Hansen. Biografia oficială a astronautului este intitulată First Man: The Life of Neil A. Armstrong (Primul Om: Viața lui Neil A. Armstrong).

Deși romanul biografic trece în detaliu prin întreaga viață a astronautului, filmul ce urmează să aibă premiera peste câteva luni va surprinde doar aventurile dintre 1961 și 1969. Dacă nu era evident, aceea este perioada pregătirilor pentru aselenizare și include toate tentativele nereușite și experimentele ce au dus la succesul misiunii organizate de americani.

Din trailer, filmul pare să fie unul foarte spectaculos, iar atmosfera pare să fie desprinsă dintr-un SF interesant, mai mult decât dintr-un film care recrează perioada anilor `60. First man urmează să aibă premiera în cinematografe pe data de 12 octomrbie 2018. Până atunci, vom mai avea probabil parte de cel puțin un trailer.