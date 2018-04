Trucuri simple prin care să-ți ferești mașina de hoți

În ultima perioadă sunt tot mai mulți hoți care sparg automobile. Cui i-ar plăcea să rămână fără lucrurile din mașină sau chiar fără mașină? Ei bine, unii conducători auto ar putea lesne să evite o spargere dacă ar aplica unele dintre sfaturile de mai jos.

Cel mai important este ca fiecare șofer să se asigure că a închis bine atât portierele mașinii cât și geamurile acesteia la fiecare închidere. Dacă este vorba doar despre o oprire de câteva minute, șoferul nu trebuie sub nicio formă să lase cheile în contact. O mașină pregătită de plecare reprezintă o adevărată atracție pentru hoți.

Conducătorii auto ar trebui să blocheze portierele mașinii chiar și atunci când se află înăuntru, întrucât în București, în ultima perioadă, au fost semnalate o mulțime de furturi la semafoare.

Lucrurile de valoare care se află în mașină (genți, laptopuri, valize, bijuterii, portofele, etc) nu ar trebui să stea sub nicio formă la vedere. Dacă totuși acestea trebuie să se afle în mașină, cel mai bine ar fi să stea în portbagaj sau sub unul dintre scaunele din față.

Parcările cu plată, supravegheate, sunt cele mai bune locuri unde trebuie lăsat automobilul. Dacă nu există nicio astfel de parcare în apropiere, mașina trebuie lăsată într-un loc circulat unde este mult mai puțin probabil ca spărgătorii să acționeze.

Unii români preferă să-și monteze camere video în mașină care sunt echipate cu senzori și detectori de mișcare. Acestea înregistrează tot, chiar și pe timp de noapte.

Alți conducători auto optează pentru clasicele alarme care acționează atunci când portierele automobilului sunt forțate. Din păcate, de multe ori, alarmele pornesc fără să fie vreun pericol prin apropiere, lucru care poate fi deranjant mai ales pentru vecinii din apropierea locului în care este parcată mașina.

Bucureștiul este orașul în care au loc cele mai multe spargeri auto. Peste 3.500 de autoturisme sunt sparte în fiecare an în Capitală, aproximativ zece în fiecare zi a anului. Cel mai sigur este Sectorul 1, iar cel mai puțin sigur este Sectorul 2, urmat de Sectorul 3.

Conform polițiștilor, spargerile au loc atât noaptea, cât și ziua. De cele mai multe ori, hoții dau spargeri în zilele de sărbătoare. Strada preferată a hoților pare a fi Baicului, acolo unde doar în luna ianuarie au fost raportate 5 spargeri.