eMAG: trei telefoane pe care să te bazezi

Dacă ai de gând să-ți schimbi telefonul, mai jos ai trei modele de telefoane ASUS, pe care te poți baza în diverse situații.

ASUS ZenFone 4 ZE554KL vine cu un sistem de camere foto duale, cu ajutorul cărora vei putea surprinde imagini la unghi larg, de 120 de grade. Performanțele foto sunt îmbunătățite din toate punctele de vedere, iar camerele se descurcă foarte bine în condiții de lumină slabă. Smartphone-ul stă bine și la alte capitole, având în vedere că vine cu un procesor bun, modelul Snapdragon 630, dar și cu 4 GB de memorie RAM. Ai la dispoziție și un ecran de 5,5 inci, cu rezoluție Full HD, numai bun ca să completeze restul specificațiilor. Telefonul este disponibil pe eMAG, unde găsești și reducerea aferentă.

Dacă îți place să faci selfie-uri, atunci poate te interesează un telefon care pune accentul pe asta. ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL are camere duale pe partea din față, capabile să înregistreze chiar și 4K. Camera principală vine cu un senzor Sony IMX362, de înaltă calitate, astfel că imaginile vor arăta cel puțin la fel de bine ca selfie-urile. Telefonul se bazează pe un procesor Snapdragon 625, dar și pe 4 GB de memorie RAM. Ecranul AMOLED are diagonala de 5,5 inci și rezoluție Full HD. Toate detaliile despre telefon sunt disponibile pe eMAG.

ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL este o altă variantă de telefon de încredere, pe care să îl ai în vedere. Smartphone-ul are un procesor de top, modelul Snapdragon 835, dar și 6 GB de memorie RAM. Telefonul are camere foto duale pe spate, iar sistemul poate oferi chiar și zoom optic 2x. Camera foto secundară are 8 megapixeli, dar e numai bună pentru selfie-uri, atunci când simți nevoie să-ți faci unul sau mai multe. Mai multe detalii despre telefon și despre reducerea de 200 de lei găsești la eMAG.