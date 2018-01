eMAG: telefoane Samsung pe care să le cumperi la reducere

eMAG aduce noi reduceri pentru diverse telefoane Samsung, așa că dacă vrei un smartphone nou, poți găsi unul bun, dar și cu un preț cu discount.

Samsung Galaxy S8 Plus este fratele cel mare dintre cele două flagshipuri lansate anul trecut, iar telefonul este una dintre cele mai bune variante pe care le ai dacă vrei un smartphone de la sud-coreeni. Smartphone-ul are 4 GB de memorie RAM și un procesor de top, modelul Snapdragon 835, cu opt nuclee. Ai la dispoziție un ecran Infinity, curbat pe margini, și cu diagonala de 6,2 inci; rezoluția acestuia e de 2.960 x 1.440 pixeli. Camera foto are un senzor de 12 megapixeli. Toate detaliile despre telefon și despre reducerea de 17% sunt AICI.

Samsung Galaxy A5 (2017) a fost și rămâne în continuare un telefon puternic pentru un buget mediu. Cu aspect și chiar cu funcții de smartphone premium, telefonul reușește să fie unul dintre modelele populare ale companiei. Procesorul octa-core și cei 3 GB de RAM te ajută când ai nevoie de multitasking, iar camera foto cu senzor de 16 megapixeli nu dezamăgește. Bateria are capacitatea de 3.000 mAh. Mai multe informații despre telefon și despre reducerea de 32% poți găsi pe site-ul eMAG.

Samsung Galaxy A3 (2017) este certificat IP68, astfel încât nu trebuie să-ți faci griji dacă îl scapi în apă. Smartphone-ul are un procesor octa-core de 1,6GHz, dar este ajutat și de 2GB de memorie RAM. De asemenea, ecranul Super AMOLED are rezoluția de 1280 x 720 pixeli și diagonala de 4,7 inci. Camera principală a smartphone-ului este numai bună pentru fotografii, având un senzor de 13MP. Bateria are o capacitate de 2350mAh, iar memoria internă este de 16GB, aceasta putând fi extinsă cu ajutorul unui card microSD. Poți găsi telefonul Galaxy A3 (2017) AICI, cu o reducere de 33% față de prețul inițial.