eMAG: telefoane ASUS pe care să le iei la preț bun

eMAG are oferte și la telefoanele ASUS, iar dacă ai de gând să-ți cumperi un smartphone nou, găsești o mulțime de variante pe care să te bazezi.

ASUS ZenFone 5 a ajuns și în România, iar acum îl găsești și în oferta eMAG. E un telefon care are toate șansele să fie modelul prin care compania ajunge la maturitate și poate deveni un concurent pe piață. Smartphone-ul are câteva funcții importante, bazate pe inteligență artificială, care sigur îți vor face experiența de utilizare mult mai plăcută decât în mod normal. Nici restul specificațiilor nu sunt de ignorat, având în vedere că ai un sistem de camere foto duale, de 12 + 8 megapixeli, dar și o cameră de 8 megapixeli pentru selfie-uri. Ecranul IPS are diagonala generoasă, de 6,2 inci, iar rezoluția e de 2.246 x 1.080 pixeli. Procesorul Snapdragon 636 e completat de 4 GB de memorie RAM, iar pe partea de stocare, ai 64 GB la dispoziție. Toate detaliile despre telefon sunt la eMAG.

Predecesorul model din serie e încă un telefon bun, pe care să te bazezi, dacă încă nu vrei să faci trecerea la cel nou. ASUS ZenFone 4 are ecran cu diagonala de 5,5 inci și rezoluție Full HD, iar camera foto are un aranjament dual, cu senzori de 12 + 8 MP. Procesorul Snapdragon 630 lucrează alături de 4 GB de memorie RAM, ca să n-ai probleme cu aplicațiile. Ai și destul spațiu de stocare pentru ele, 64 GB. Acumulatorul telefonului are o capacitate destul de ridicată, de 3.300 mAh, așa că autonomia n-ar trebui să fie o problemă. Mai multe informații despre ZenFone 4 găsești AICI.

Și ASUS ZenFone 3 e un smartphone bun, mai ales dacă ești în căutarea unei soluții de buget. Telefonul are ecran Full HD cu diagonala de 5,2 inci, iar camera foto are 16 megapixeli și poate filma 4K. Telefonul are procesor octa-core și 3 GB de RAM, iar pe partea de memorie internă, ai la dispoziție 32 GB. Mai multe detalii despre telefon poți găsi la eMAG.