eMAG: reduceri la telefoane pe care nu cheltui o avere

La eMAG poți să găsești o mulțime de telefoane cu prețuri bune, iar dacă le adaugi și o reducere, ai motive bune să faci un upgrade.

Samsung Galaxy A5 (2017) a fost un telefon destul de apreciat la lansare, iar acum poți să îl cumperi cu un preț destul de bun. Telefonul are procesor octa-core, de 1,9 GHz, dar și 3 GB de memorie RAM. Ecranul este și el destul de bun, cu tehnologie Super AMOLED și cu rezoluție Full HD, pe un panou de 5,5 inci. Camera foto principală îți pune la dispoziție un senzor de 16 MP. Telefonul are un discount de 51% față de prețul obișnuit și este disponibil la eMAG.

Nici Huawei Mate 10 Lite nu e un telefon de ignorat. Varianta mai simplă a lui Mate 10 e un smartphone destul de puternic: are procesor Kirin 659, cu opt nuclee, dar are și 4 GB de memorie RAM. Ecranul e destul de mare, are diagonala de 5,9 inci și rezoluția ecranului e de 2.160 x 1.080 pixeli, astfel că ai parte de un raport de aspect de 18:9. Nici ansamblul de camere foto nu va dezamăgi, cu un senzor de 16 MP și altul de 2 MP. Și camera secundară e dublă, cu 13+2 megapixeli. Telefonul e la eMAG cu o reducere de 29%.

Nokia 8 e un alt telefon pe care să-l ai în vedere dacă ești interesat de un smartphone cu preț bun. Telefonul are procesor Snapdragon 835 octa-core și vine și cu 4 GB de memorie RAM. De asemenea, ai la dispoziție un ecran destul de bun, de 5,3 inci și cu rezoluție de 2.560 x 1.440 pixeli. Camera foto are doi senzori de 13 megapixeli, iar cea secundară are tot un senzor de 13 MP. Mai multe detalii despre telefon găsești la eMAG, unde ai și reducerea de 42%.