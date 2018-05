eMAG: telefoane bune pentru care n-ai grija bateriei

La eMAG găsești o mulțime de telefoane bune, iar odată cu demararea unei noi campanii Stock Busters, poți să-ți cumperi un telefon cu baterie bună.

Nokia 2 e un telefon de buget, pe care poți să-l cumperi dacă n-ai pretenții foarte mari de la un smartphone, dar pe care îl vrei aproape pentru lucruri de bază. Bateria telefonului are capacitatea de 4.100 mAh, iar dacă te uiți și la restul specificațiilor, îți dai seama că ai parte de un device cu autonomie considerabilă. Procesorul este un Snapdragon 212, alături de 1 GB de memorie RAM. Ecranul LCD are rezoluție HD și diagonala de 5 inci. Telefonul are și o reducere de 12% și poate fi găsit la eMAG în campania Stock Busters.

Allview P9 Energy a promis, la momentul lansării, o autonomie de 3 zile, așa că dacă dorești un smartphone pentru care să nu ai grija încărcătorului, s-ar putea să vrei un asemenea device. Acumulatorul are capacitatea de 5.000 mAh, dar și celelalte specificații sunt bune pentru prețul pe care îl plătești. Camera foto are 13 megapixeli și cea de selfie-uri vine cu un senzor de aceeași dimensiune. În plus, telefonul are și asistentul vocal în limba română, AVI. Mai multe detalii despre smartphone și despre reducerea de 46% găsești la eMAG.

Energizer Power Max P600S e un alt telefon de cursă lungă, deoarece are o baterie de 4.500 mAh, care te va ține departe de prize ceva timp. Camera foto principală are un aranjament de 13 + 5 megapixeli, iar cea secundară are 8 megapixeli. Procesorul este un Helio P25, cu frecvența de 2,5 GHz, iar alături de el ai și 3 GB de memorie RAM. Toate informațiile despre telefon, dar și despre prețul pe care îl are acesta în campania Stock Busters, găsești la eMAG.