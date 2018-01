eMAG: reduceri și oferte în ultima zi de Revoluția Prețurilor

eMAG a ajuns în a treia zi a campaniei Revoluția Prețurilor iar mai jos ai trei oferte de care poți profita dacă vrei un gadget nou.

Lenovo Moto Z are la bază un procesor Qualcomm Snapdragon 820, care rulează la 1,8 + 1,36GHz, dar și 4GB de memorie RAM. Telefonul este dual SIM și oferă și un slot de card microSD, pentru carduri de până la 128GB, astfel încât să poți extinde cu ușurință memoria internă a telefonului, de 32GB. Smartphone-ul are rezoluția ecranului de 2560 x 1440 pixeli, ideală pentru diagonala de 5,5 inci. Camera foto principală are senzor de 13MP, iar cea secundară este de 5MP. Telefonul are o reducere de 40% momentan și este disponibil aici.

Pentru că ziua nu începe bine fără o cafea bună, espressorul Philips HD8844/09 îți poate fi de ajutor. Poți prepara două cești în același timp, iar cu ajutorul sistemului CoffeeSwitch poți alege rapid ce fel de cafea vrei. Afișajul este destul de intuitiv, iar setările de măcinare sunt ajustabile, în funcție de preferințele pe care le ai. Espressorul vine cu o reducere de 34% momentan și poate fi găsit AICI.

Lenovo IdeaPad Y700-17ISK este a treia alternativă de laptop de gaming la reducere, iar modelul vine cu un procesor i7 din generația Skylake, de 2,6GHz, dar și cu 8GB de memorie RAM. Ai la dispoziție 1TB de spațiu de stocare și ai parte de un ecran generos, de 17,3 inci, cu rezoluție de 1920 x 1080 pixeli. Placa video dedicată GTX 960M face o treabă bună alături de acest ecran, astfel că te poți bucura de jocuri cu ușurință. Reducerea actuală a laptopului este de 28%, iar toate detaliile sunt aici.

Toate ofertele din Revoluția prețurilor sunt AICI.