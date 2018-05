eMAG: reduceri și oferte la aparate de aer condiționat

Pentru că se apropie vara și se anunță temperaturi extreme, n-ar fi rău să arunci o privire la ofertele și reducerile disponibile la aparate de aer condiționat.

Whirlpool SPIS 412L Inverter e o variantă bună de aparat de aer condiționat pe care să fii cu ochii. Acesta face parte din clasa energetică A+ și are o capacitate de 12.000 BTU. La fel ca alte electrocasnice ale producătorului, vine cu funcții de tipul ”al șaselea simț”, cum ar fi controlarea fluxului de aer pentru economisirea de energie, controlarea temperaturii pe timp de noapte, dar și controlarea modului adecvat de operare în funcție de temperatură. Are filtru HD și oferă un flux de aer îmbunătățit. Toate detaliile despre aparat și despre reducere sunt disponibile la eMAG.

Daikin FTXB35C-RXB35C Inverter este o altă variantă de aparat de aer condiționat pe care să te poți baza pe timp de vară. Acesta poate acoperi suprafețe între 25 și 35 de metri pătrați, iar clasa energetică este, firește, A+. Aparatul vine cu filtru fotocatalitic și îți pune la dispoziție câteva moduri de lucru, inclusiv pe cel de confort. Ai la dispoziție și un programator zilnic, pentru a-ți seta aparatul de aer condiționat în funcție de programul tău. Mai multe detalii despre acesta găsești la eMAG.

LG Standard Plus P12EN este a treia variantă de aparat de aer condiționat pe care să-l instalezi acasă. Acesta e capabil să răcească rapid aerul din încăpere, cu toate că are un zgomot foarte redus. Vine cu control al energiei active, dar și cu funcția Comfort Air, pentru a devia aerul astfel încât să nu ajungă spre vreo persoană din cameră. Aparatul de aer condiționat are capacitatea de 12.000 BTU, iar mai multe detalii despre acesta găsești la eMAG.