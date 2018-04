eMAG: reduceri și oferte bune la final de săptămână

După cum știi deja, eMAG are o mulțime de reduceri și oferte bune zilnic, iar mai jos ai trei recomandări la început de weekend.

Dacă nu vrei să cheltui o avere pe iPhone X, poți să te bazezi și pe modelul 8 Plus de la Apple, lansat în același timp cu flagshipul ultra-premium. iPhone 8 Plus vine cu ecran Retina HD Display, cu rezoluție Full HD și diagonală de 5,5 inci. Te vei folosi de un procesor A11 Bionic și de 3 GB de memorie RAM, la care se adaugă 64 GB de stocare. Camera foto are doi senzori de 12 megapixeli, iar cea pentru selfie-uri îți oferă un senzor de 7 megapixeli. Găsești mai multe detalii despre telefon și despre reducere la eMAG.

Lenovo Legion Y520-15IKBN îți pune la dispoziție un procesor i5-7300HQ, de 2,5 GHz, din generația Kaby Lake, dar și 8 GB de memorie RAM. Ecranul de 15,6 inci este Full HD, iar acesta este susținut de placa video Nvidia GeForce GTX 1050, care vine cu 4 GB de memorie. Laptopul se bazează pe un HDD de 1 TB, care va fi mai mult decât suficient dacă vrei să stochezi jocurile preferate. Acesta are o reducere de 22% în cadrul ofertelor actuale de la eMAG.

Dincolo de laptop și telefon, un televizor poate fi un upgrade bun pentru acasă. Modelul LG 43UJ635V îți oferă o diagonală a ecranului de 108 centimetri, perfectă pentru rezoluția 4K a ecranului. Televizorul are motor de upscaling pentru conținut de rezoluție mai slabă, dar vine și cu HDR 10, ca să te bucuri de o experiență cât mai imersivă. Firește, televizorul are și funcții smart, care îți vor face viața mai ușoară și te vor ajuta să faci mult mai multe cu televizorul. Acesta are o reducere de 30% față de prețul standard și poate fi găsit în oferta eMAG.