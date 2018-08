eMAG: reduceri și oferte bune în campania Crazy Days de vară

Campania de oferte și reduceri în campania Crazy Days de vară a eMAG a ajuns în a patra zi, iar mai jos găsești câteva recomandări de produse care te-ar putea interesa.

Toate reducerile din campania Crazy Days sunt AICI, iar mai jos ai trei recomandări.

Consola Xbox One Slim e una dintre alegerile de top pe care le poți face în acest moment. Varianta prezentată aici are un HDD de 500 GB, suficient cât să ții pe el cele mai importante jocuri pe care să le dovedești zilele astea. Dacă vrei mai mult, poți schimba HDD-ul cu unul de până la 2 TB. Consola poate să facă streaming de conținut 4K, dar este compatibilă și cu tehnologia HDR, astfel că te vei bucura de conținut de calitate ridicată. În plus, noul controller vine cu un design îmbunătățit, ca să ai parte de sesiuni de joc ideale. Poți găsi consola în oferta eMAG, cu o reducere de 25% față de prețul obișnuit. La achiziționare primești cadou și o figurină Soccerstar.

Motorola Moto G6 Plus e o dovadă că telefoanele nu trebuie să mai fie scumpe ca să fie și performante sau ca să arate bine. Ai parte de un design plăcut, dar și de specificații demne de un mid-range de top, cu toate că prețul n-ar indica asta. Are procesor Snapdragon 630 și 4 GB de memorie RAM, iar camera foto principală are doi senzori, de 12 + 5 megapixeli. Acumulatorul are 3.200 mAh, așa că n-ar trebui să ai probleme cu autonomia. Mai multe detalii despre telefon și despre reducerea de 10% găsești la eMAG.

Televizorul Sony Bravia 55XE8096 îți propune o diagonală a ecranului destul de generoasă, de 138,8 centimetri, astfel că rezoluția 4K e numai bună pentru un asemenea display. Televizorul beneficiază de suport HDR, astfel că scenele din filme și seriale sunt cu mult îmbunătățite. În plus, datorită tehnologiei Triluminos, culorile sunt acoperite de o paletă cromatică mai largă. Firește, datorită sistemului de operare Android, poți face mult mai multe cu televizorul decât să te uiți la conținut, iar asta îți oferă noi moduri de a te distra. Televizorul este la eMAG cu o reducere de 35%.