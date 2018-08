eMAG: reduceri la laptopuri și telefoane în campania Crazy Days

eMAG continuă reducerile în a treia zi a campaniei Crazy Days, așa că ai ocazia să-ți cumperi fie un telefon, fie un laptop la un preț bun.

Acer Aspire 3 A315-51-54TG este un laptop pe care poți să-l cumperi cu un preț destul de redus, dar specificațiile nu dezamăgesc. Ai la dispoziție un procesor i5-7200U, din generația Kaby Lake, dar și 4 GB de memorie RAM. Placa video e o Intel HD Graphics 620, iar monitorul are diagonala de 15,6 inci. Ai la dispoziție și 1 TB de stocare. Laptopul are 28% reducere la eMAG.

Samsung Galaxy S8 rămâne un flagship de top, pe care l-ai putea prefera în locul lui S9. Telefonul e primul cu ecran Infinity de la Samsung, iar camera foto, cu senzor de 12 megapixeli, reușește să scoată fotografii exemplare. Cu 4 GB de memorie RAM și un procesor Exynos 8895, poți fi sigur că n-ai probleme cu jocuri sau cu aplicații. Mai multe detalii despre telefon și despre discountul de 33% poți găsi la eMAG.

Lenovo IdeaPad 520S-14IKB e un laptop ultraportabil cu ecran de 14 inci și o greutate de doar 1,7 kilograme. Placa video e una integrată, iar pe partea de stocare te vei putea folosi de un HDD de 1 TB. Procesorul i3-7100U rulează la 2,3 GHz, iar la capitolul RAM ai la dispoziție 4 GB. Mai multe detalii despre laptop găsești la eMAG, unde acesta are 41% reducere.

Dacă nu vrei să dai o avere pe un X, atunci iPhone 8 Plus poate fi o variantă bună de telefon pe care să-l cumperi. Device-ul are procesor A11 Bionic și 3 GB de RAM, astfel că experiența de utilizare va fi una fluentă. Ai două camere de 12 megapixeli pe spate și una de 7 MP pe partea din față. Telefonul are o reducere de 9% momentan și îl găsești la eMAG.