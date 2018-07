eMAG: reduceri la laptopuri și PC-uri de gaming

eMAG are o mulțime de reduceri zilnice, iar dacă a venit momentul să faci un upgrade sistemului tău de gaming, mai jos ai câteva idei care să te ajute.

Lenovo Legion Y520-15IKBN îți pune la dispoziție un procesor i5-7300HQ, de 2,5GHz, din generația Kaby Lake, dar și 8 GB de memorie RAM. Ecranul de 15,6 inci este Full HD, iar acesta este susținut de placa video Nvidia GeForce GTX 1050, care vine cu 4 GB de memorie. Laptopul se bazează pe un HDD de 1 terabyte, care va fi mai mult decât suficient dacă vrei să stochezi jocurile preferate, pe care să le accesezi imediat. Toate detaliile despre acest laptop de gaming, dar și discountul de 37%, sunt disponibile AICI.

Sistemul TTX Home Gaming V2 e un desktop destul de puternic, care vine cu un procesor Intel i5-8400, de 2,8 GHz, dar care îți oferă și 8 GB de memorie RAM. Pe lângă asta, ai parte de 1 TB de spațiu de stocare pe HDD, ca să ai loc pentru o bună parte din jocurile pe care le ai deja în colecție. Calculatorul are și o placă video destul de bună, o Nvidia GTX 1050, cu 2 GB de memorie VRAM DDR5. Desktop-ul are și o sursă de 500 W, care își va face treaba cât timp te joci. PC-ul are un preț special la eMAG și e disponibil AICI.

Dacă ți-ai luat un calculator, ar fi cazul să-ți iei și un monitor pe care să-l legi la acesta. Monitorul de gaming LED IPS de la LG, modelul 25UM58-P, îți propune un design extrawide și o diagonală a ecranului de 25 de inci. Dincolo de raportul de aspect de 21:9, te vei bucura de o rezoluție de top, 2.560 x 1.080. Unghiurile de vizualizare sunt de 178/178 de grade, iar timpul de răspuns e de 5 ms. Mai multe detalii despre monitor ai AICI.