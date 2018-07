eMAG: reduceri la laptopuri bune și la birou, și în deplasare

Dacă ai de gând să-ți cumperi un laptop bun pentru birou, dar totodată știi că ai nevoie de el și în deplasare, atunci mai jos ai trei recomandări de la eMAG, de care să ții cont.

Un Apple Macbook Air 13 este o variantă bună de laptop ultraportabil și cu specificații puternice. Laptopul îți promite o autonomie destul de generoasă, de până la 12 ore de folosire. Cu greutatea nu vei avea probleme, deoarece Macbook-ul are doar puțin peste 1 kilogram. Procesorul e un dual-core Intel i5, care operează la 1,8 GHz. Ai la dispoziție și 8 GB de memorie RAM, dar și 128 GB de stocare pe SSD. Ecranul are rezoluția de 1.440 x 900 pixeli. Mackbook Air 13 are o reducere de 200 de lei la eMAG.

O alternativă ceva mai ieftină vine de la ASUS, cu modelul S406UA-BM029T. Laptopul îți propune un ecran de 14 inci și rezoluție Full HD, iar display-ul e acoperit cu un strat anti-glare. Pentru acces rapid la date, ai parte de un SSD de 256 de GB, iar pentru activitățile zilnice te vei folosi de un i5-8250U, care rulează până la 3,4 GHz, dar și de 4 GB de memorie RAM. Notebook-ul are un discount de 13% față de prețul inițial și poate fi găsit în oferta eMAG.

Lenovo IdeaPad 720S-13ARR este a treia variantă de laptop pe care îl poți lua în calcul dacă ești în căutarea unui ultraportabil. Acesta vine cu unul din noile procesoare AMD Ryzen, modelul 2700U, care ajunge până la 3,8 GHz. Ecranul de 13,3 inci are rezoluția de 1.920 x 1.080 pixeli, iar pe parte de RAM, ai la dispoziție 8 GB. Laptopul are placă video Radeon RX Vega 10 Graphics, dar și un SSD de 256 GB, ca să fii acoperit la toate capitolele. Notebook-ul are o reducere de 12% față de prețul obișnuit.