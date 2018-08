eMAG: reduceri bune la telefoane pe care nu cheltui o avere

Ca să ai un telefon bun, nu mai trebuie să cheltui câteva mii de lei. O mulțime de producători au în ofertă telefoane performante, dar de buget, iar mai jos ai trei recomandări de la eMAG.

Motorola Moto G6 Plus e un telefon care reușește să îți aducă funcții și design premium fără să te coste o avere. Telefonul are ecran cu raport de aspect 18:9 și rezoluție de 2.160 x 1.080 pixeli, iar diagonala e destul de generoasă, de 5,9 inci. Procesorul e un mid-range destul de bun, Snapdragon 630, iar alături de el ai și 4 GB de memorie RAM. Camerele foto principale au senzori de 12+5 megapixeli, iar cea secundară are 8 megapixeli. Mai multe detalii despre telefon și despre reducere găsești la eMAG.

iPhone SE încă se ține bine și ar trebui să fie alegerea evidentă dacă vrei un telefon de la Apple care să nu coste o grămadă de bani. Smartphone-ul e și ideal dacă ești în căutarea unui telefon mic, ceva ce nu prea mai ai ocazia să vezi în prezent. Display-ul Retina are 4 inci și rezoluția de 1.136 x 640 pixeli, iar camera foto are 12 megapixeli și poate filma 4K. Telefonul are 2 GB de RAM și 32 GB de memorie internă, fără posibilitatea adăugării unui card microSD. Despre telefon poți afla mai multe de la eMAG, unde are 26% reducere.

Samsung Galaxy A6 aduce ecranul Infinity pe un telefon pe care nu cheltui câteva mii de lei; îți oferă raport de aspect de 18,5:9, iar rezoluția e de 1.480 x 720 pixeli, desfășurată pe o diagonală de 5,6 inci. Procesorul octa-core rulează la 1,6 GHz, iar alături de acesta ai și 3 GB de memorie RAM. Camera foto are senzorul de 16 megapixeli, iar cea de selfie-uri vine cu un senzor tot de 16 MP. Mai multe despre telefon poți afla de la eMAG.