eMAG: reduceri bune de care să profiți la început de wekeend

Chiar dacă reducerile din campania Stock Busters au luat sfârșit, eMAG continuă să-ți ofere diverse oferte la produse, iar mai jos ai trei astfel de recomandări.

Televizorul Samsung 32M5502 nu e chiar cel mai mare pe care îl poți cumpăra, dar poate chiar nu ai nevoie de un TV cât peretele. Ai la dispoziție o diagonală de 80 de centimetri, iar rezoluția televizorului e Full HD, așa că te poți bucura de conținutul preferat la calitate ridicată. Acesta are o serie de tehnologii adiționale, ca Ultra Clean View și Contrast Enhancer, care îți îmbunătățesc experiența de vizionare. Boxele au câte 10 W fiecare și își pot face treaba până investești în ceva mai puternic. Televizorul are 27% reducere și e disponibil la eMAG.

iPhone 8 Plus e cea mai bună variantă de telefon Apple pe care să o alegi, dacă nu vrei să cheltui o avere pentru modelul X. Telefonul are sistem de camere foto duale, cu doi senzori de 12 megapixeli fiecare, iar camera secundară are senzor de 7 megapixeli. Telefonul îți oferă un procesor A11 Bionic și 3 GB de memorie RAM, ca să n-ai grija aplicațiilor și a jocurilor. Ecranul are rezoluție Full HD și diagonala de 5,5 inci. Odată cu telefonul primești și un mic cadou din partea eMAG, pentru că poate ai nevoie de un selfie stick. Mai multe detalii despre telefon găsești la eMAG.

Huawei P8 Lite are un ecran de 5 inci și îți pune la dispoziție rezoluție HD. Acesta se bazează pe un procesor Kirin 620 cu opt nuclee, produs chiar de cei de la Huawei, și mai are 2GB de memorie RAM. Camera are 13 megapixeli și scoate poze destul de bune, în timp ce nici camera de selfie-uri, cu ai săi 5MP, nu te va dezamăgi. Dacă vrei mai mult spațiu de stocare decât cei 16GB puși la dispozție de telefon, poți folosi un card de memorie în slotul SIM 2. Mai multe informații despre Huawei P8 Lite, poți găsi pe eMAG.