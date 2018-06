De ce zilele de pe Pământ nu mai au doar 18 ore, ca acum un miliard de ani

Deși în general timpul pare să treacă mai repede pe măsură ce înaintăm în vârstă, adevărul este că zilele pe Pământ devin de fapt mai lungi pe măsură ce trece vremea și noi nu realizăm acest lucru.

Se pare că lungimea zilelor pe Pământ este legată strâns de Lună. Un studiu a analizat relația dintre Pământ și Lună și a arătat că, în urmă cu 1,4 miliarde de ani, zilele aveau în jur de 18 ore. Acest lucru înseamnă că am câștigat de atunci cam 6 ore în plus, adică 0,00001542857 secunde în fiecare an.

Acest lucru se întâmplă pentru că Luna, în mod constant, se mută puțin mai departe de Pământ, astfel încât rotația lui încetinește. „Pe măsură ce Luna se îndepărtează, Pământul este precum o patinatoare care se învârte și încetinește pe măsură ce își întinde brațele”, a explicat geologul Stephen Meyers de la University of Wisconsin-Madison.

Tehnica folosită de cercetători în cadrul studiului se numește astrocronologie. Aceasta conectează datele geologice cu teoriile astronomice, în vederea reconstruirii istoriei Pământului și a Sistemului Solar. Cu ajutorul ei, oamenii de știință pot studia climatul terestru și cum este afectat de alte corpuri din Sistemul Solar.

În prezent, Luna se îndepărtează de Pământ cu 3,82 centimetri pe an. Dacă luăm în considerare că aceasta are 4,5 miliarde de ani și dacă presupunem că rata ei de îndepărtare a fost în mod constant aceeași, asta ar însemna că în urmă cu 1,5 miliarde de ani, Luna ar fi fost sfărâmată în bucăți de forțele de gravitație ale Pământului.

Pentru a elimina incertitudinile și erorile, Meyers și savantul Alberto Malinverno de la Columbia University, au creat un sistem numit TimeOptMCMC, care combină teoria astronomică, datele geologice și statisticile. Sistemul le-a arătat că în trecut, Luna se îndepărta de Pământ la o rată mai mică. Mai mult, i-a ajutat să calculeze cu o precizie destul de mare câte ore avea o zi acum 1,4 miliarde de ani – adică 18 ore. În timp, zilele vor continua să se lungească, dar o schimbare signifiantă se va putea simți mii de generații mai târziu.