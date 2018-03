După Hostel, Eli Roth face un „horror” pentru copii

Numele lui Eli Roth este sinonim cu horror-uri precum Hostel, Cabin Fever sau The Green Inferno. Cel mai nou film al său este însă dedicat copiilor.

The House with a Clock in its Walls sau Casa cu un ceas în perete este numele celui mai nou film regizat de Eli Roth. Regizorul este vechi colaborator și prieten cu Quentin Tarantino. Din acest motiv, a jucat în Inglorious Basterds și a regizat un trailer fals ce a fost folosit în Grindhouse.

Câteva particularități din stilul regizoral al lui Tarantino se regăsesc la Roth. Ca urmare, va fi interesant să vedem un film pentru copii în această manieră deosebită.

The House with a Clock in its Walls nu este însă un film uzual pentru cei mai mici dintre abonații la cinematograf. Clasificarea oficială este Fantasy, Horror, Mistery, iar distribuția este una impresionantă. Scenariul este scris de Eric Kipke, responsabil în ultimii ani de seriale precum Timeless, Supernatural sau Revolution. Inspirația pentru poveste vine din cartea pentru copii cu același nume a lui John Bellairs, publicată în 1973.

Primul trailer pentru producția celor de la Universal Pictures a ajuns online în urmă cu câteva zile, iar feedback-ul este momentan pozitiv. ”Casa cu un ceas în perete” spune povestea aventurilor unui copil cu numele Lewis, interpretat de Owen Vaccaro.

Declicul se produce în momentul în care Lewis pleacă să locuiască împreună cu unchiul său vrăjitor într-o casă misterioasă încărcată de magie. Rolul unchiului este interpretat de Jack Black, un actor foarte versatil pe care l-ai văzut atât în King Kong sau Nacho Libre, cât și în School of Rock sau Goosebumps. Cate Blanchett mai este prezentă în film din rolul de vecină îngrijorată vizavi de ce se întâmplă în cartierul ei.

Noul film al lui Eli Roth va avea premiera pe 21 septembrie 2018 și are șanse destul de mari să fie un succes la box office.