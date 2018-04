Donald Trump amenință Rusia cu rachete frumoase, noi și „inteligente”

Rusia și Statele Unite ale Americii se ceartă din nou pe Siria. După o declarația a unui ambasador rus, Donald Trump a spus că are armament mai bun decât crede Rusia.

Donald Trump susține că, dacă Rusia amenință să doboare rachetele trase asupra Siriei, și Statele Unite pot amenința Rusia. „Pregătește-te, Rusia, că vor veni, frumoase, noi și «inteligente». Nu ar trebui să fiți parteneri cu niște animale care omoară folosind arme chimice”, a scris Trump pe Twitter.

Declarația președintelui american vine după ce Rusia a spus că va doborî orice rachete care vizează Siria.

Trump a purtat mai multe discuții cu Marea Britanie și Franța pentru a soluționa situația din Siria. Până la acest moment nu se cunosc detalii privind implicarea acestor două state în operațiunile din Siria. Theresa May, prim-ministrul britanic, așteaptă dovezi că ultimul atac cu arme chimice a fost făcut de conducerea siriană.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018