Dezvoltatorii de aplicații pentru Android primesc cea mai proastă veste

Cel mai recent studiu referitor la încasăriile din App Store și Google Play a ajuns online. Acesta confirmă, din nou, faptul că dezvoltatorii de aplicații pentru Android nu vor câștiga niciodată la fel de mulți bani precum cei care lucrează pentru iOS.

În teorie, informațiile de mai jos nu mai uimesc pe nimeni, dar reflectă totuși un trend îngrijorător pentru cei care au sperat să se îmbogățească din aplicații de Android, pornind de la ideea că telefoanele din piață cu această platformă sunt semnificativ mai multe.

În primul rând, trebuie să ai în vedere că utilizatorii de Android folosesc și magazine de aplicații alternative, precum Amazon Appstore. În plus, sunt mult mai predispuși la piraterie, având în vedere cât ușor este să instalezi aplicații piratate pe un smartphone ce rulează platforma gigantului din Mountain View. De cealaltă parte a baricadei, Apple App Store este disponibil în China, în timp ce posibilitatea ca Google Play să fie vreodată activ în acea zonă de pe glob este infimă către inexistentă.

Trecând peste aceste detalii de fond, în momentul în care arunci o privire pe cifrele publicate de Sensor Tower, înțelegi perfect handicapul cu care se confruntă realizatorii de programe pentru Android. În prima jumătate a acestui an, profilul generat de Apple App Store a fost de 22,6 miliarde de dolari, față de 11,8 miliarde din Google Play.

Gigantul din Mountain View are un avantaj de 90%. În privința creșterii de la an la an, App Store a înregistrat un salt de 25,8 procente, în timp ce Google Play se bucură de 29,6%.

Contrar opiniilor din piață conform cărora descărcăm din ce în ce mai puține aplicații pe mobile, încasările au continuat să crească în 2018. Ca referință, în 2017, utilizatorii de terminale mobile au făcut cumpărături de 38,5 miliarde de dolari din App Store și de ”doar” 20,1 miliarde de dolari din Google Play.

Punctual, cei mai mulți bani sunt generați de aplicații precum Netflix, Tinder sau Spotify. În contextul în care plata abonamentelor pleacă direct de pe card și vorbim de zeci sau sute de milioane de abonați, este evident că acele plăți lunare se reflectă în valori astronomice.