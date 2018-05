Dacă nu te încântă faptul că sistemul tău Apple ți se adresează printr-o formulare generică, s-ar putea să îți dorești să înveți cum schimbi numele de utilizator pe Mac.

Sistemele Apple sunt surprinzător de prietenoase. În funcție de cât timp petreci utilizând un MacBook sau iMac, s-ar putea să devii foarte priceput după o perioadă relativ scurtă. Acest detaliu se datorează faptului că întreaga interfață a fost menită să fie cât se poate de intuitivă. Asta nu înseamnă însă că nu există o serie de particularități nu foarte evidente pe care ți-ai dori să știi cum le ajustezi. De exemplu, în această categorie intră modul în care îți modifici numele de utilizator.

La fel ca pe Windows, în momentul în care pornești un computer, sistemul te invită să te autentifici cu parolă sau doar să faci un click pe numele tău de utilizator, dacă nu ai o parolă asociată. În cazul în care nu-ți apare numele tău acolo, s-ar putea să vrei să afli cum schimbi numele de utilizator pe Mac. Este important de reținut că, în cazul în care ai un cont de iCloud asociat MacBook-ului sau iMac-ului tău, acela nu devine în mod automat un nume de utilizator. Are un cu totul alt rol.

Dacă vrei să-ți schimbi numele de utilizatori, trebuie să intri în System Preferences, fie din bara de aplicații, fie folosind butonul de căutare (lupa) din dreapta sus de lângă ceas. Fă click pe Users & Groups în colțul din stânga jos. Fă un click pe lacătul din stânga jos și autentifică-te pentru a debloca toate opțiunile. Fă click dreapta pe numele de utilizator dorit din coloana din stânga și optează pentru Advanced Options. În noua fereastră, înlocuiește ce scrie la Account Name și Full Name cu ceea ce-ți dorești. Ideal ar fi să nu modifici Home Directory, dar ai și această opțiune. Confirmă schimbarea cu un click pe Ok și repornește-ți sistemul pentru a intra în vigoare modificările.