5 telefoane ieftine la eMAG pe care să le faci cadou pentru începerea școlii

eMAG listează o mulțime de telefoane, în general, dar cel mai bun preț îl prinzi la resigilate. De-acolo am ales cinci modele pe care să le faci cadou odată cu începerea noului an școlar.

Începutul unui an școlar e excelent pentru cadouri. Și, dat fiind actualul ritm al tehnologiei, niciodată nu poți să spui că ai un telefon suficient de bun. Din fericire, poți găsi unul la prețuri decente. Am căutat câteva la eMAG, le găsești mai jos.

Telefoane de la eMAG numai bune de cadou

Poate cea mai bună alegere în perioada asta este un Nokia 7 Plus. E nou, va primi cât de curând și un Android Pie, are 64 GB spațiu de stocare și două camere foto. Totodată, are un design decent și oferă un raport excelent între preț și calitate. Îl găsești în oferta eMAG.

A doua alegere excelentă poate fi Google Pixel XL cu 32 GB spațiu de stocare și care deja a primit Android Pie. E primul telefon din noua serie pregătită de Google, are și 4 GB de memorie RAM, mufă de căști și un ecran de 5,5 inci. Prețul e cu 48% mai mic la eMAG.

Dacă e ceva ce-a caracterizat mereu telefoanele LG, prețul mic a fost acel atu. LG G6 din 2017 nu e o excepție. Are un hardware onorabil, un design cât de cât așezat și oferă o performanță decentă. Partea bună e că e un model premium de anul trecut care acum are un preț excelent. Vezi la eMAG la cât îl cumperi.

O alegere foarte bună, l-am și recomandat des, este Samsung Galaxy A8. Are un preț imbatabil, un hardware decent și rezistă la apă. Are 4 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și un ecran de 5,6 inci Full HD+. Are preț excelent la eMAG.

Nu putea lipsi un telefon cu iOS. În acest caz e vorba de iPhone SE cu 128 GB spațiu de stocare, hardware foarte bun, va trece la iOS 12 și e cel mai compact model pe care îl are compania. Îl poți cumpăra acum de la eMAG.